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Кевин Кураньи поддержал находящегося в СИЗО Кокорина (видео)

Экс-форвард "Динамо" Кевин Кураньи обратился к нападающему "Зенита" Александру Кокорину, находящемуся в СИЗО.

"Привет, Кокора, это твой брат Кевин. Я знаю, что ты сейчас в очень сложной ситуации. Будь сильным. Надеюсь, что скоро все наладится", – сказал Кураньи.

Теги: Кураньи Кокорин
Сегодня, 08:47
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