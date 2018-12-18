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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Инал Джиоев: "Спартак" выиграл чемпионство в 1996-м в кабинете
Бывший капитан "Алании" Инал Джиоев заявил, что "Спартак" выиграл чемпионат России-1996 благодаря спорным решениям руководства лиги.
- Ваше видение событий 1996 года.
– Тогда в итальянском и немецком чемпионате команды набрали одинаковое количество очков, чемпионство взяла команда с наибольшим числом побед. Почему у нас этого не сделали - непонятно. "Золотой матч" придумали и ввели по ходу сезона. Но это не самое обидное.
– Москва и Владикавказ. Значит, матч должен был пройти где-то между этими городами, правильно? Чтобы болельщики были в одинаковых условиях. Сочи, Ростов - пожалуйста, но нет. Нас загнали за Москву - в Питер.
Это было нечестно. Если бы там не было стадиона у «Зенита», то нас бы загнали в Северный Ледовитый океан. Зимой они решили играть в футбол в Санкт-Петербурге. Хотя там дело не в футболе было вообще, им там даже не пахло. Полный стадион их болельщиков, за нас болело 10 человек. Это что такое?
- Матч "Зенит" - "Спартак"…
– Если помните, в последних турах "Спартак" играл с московскими клубами. Они уступали с разницей в два мяча, но в конце сравнивали и даже побеждали. Просто посмотрите, какие голы забили "Зениту" в последнем туре.
– Там же даже на КДК вынесли, что некоторые футболисты "Зенита" сливали, но все замяли. Кому "Алания" нужна? Я считаю, что мы стали чемпионами в 1996 году. Тогда мы заслуживали этого даже больше, чем в 1995-м.
- "Алания" вроде бы пыталась финансово стимулировать "Зенит".
– Да, это нормальная практика. Ты можешь пообещать команде премию, чтобы она победила, но не можешь дать денег, чтобы она слила. А "Спартак" это сделал. Это не по-мужски. За такие вещи надо.
Sportbox
- Ваше видение событий 1996 года.
– Тогда в итальянском и немецком чемпионате команды набрали одинаковое количество очков, чемпионство взяла команда с наибольшим числом побед. Почему у нас этого не сделали - непонятно. "Золотой матч" придумали и ввели по ходу сезона. Но это не самое обидное.
– Москва и Владикавказ. Значит, матч должен был пройти где-то между этими городами, правильно? Чтобы болельщики были в одинаковых условиях. Сочи, Ростов - пожалуйста, но нет. Нас загнали за Москву - в Питер.
Это было нечестно. Если бы там не было стадиона у «Зенита», то нас бы загнали в Северный Ледовитый океан. Зимой они решили играть в футбол в Санкт-Петербурге. Хотя там дело не в футболе было вообще, им там даже не пахло. Полный стадион их болельщиков, за нас болело 10 человек. Это что такое?
- Матч "Зенит" - "Спартак"…
– Если помните, в последних турах "Спартак" играл с московскими клубами. Они уступали с разницей в два мяча, но в конце сравнивали и даже побеждали. Просто посмотрите, какие голы забили "Зениту" в последнем туре.
– Там же даже на КДК вынесли, что некоторые футболисты "Зенита" сливали, но все замяли. Кому "Алания" нужна? Я считаю, что мы стали чемпионами в 1996 году. Тогда мы заслуживали этого даже больше, чем в 1995-м.
- "Алания" вроде бы пыталась финансово стимулировать "Зенит".
– Да, это нормальная практика. Ты можешь пообещать команде премию, чтобы она победила, но не можешь дать денег, чтобы она слила. А "Спартак" это сделал. Это не по-мужски. За такие вещи надо.
Sportbox
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