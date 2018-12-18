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Инал Джиоев: "Спартак" выиграл чемпионство в 1996-м в кабинете

Бывший капитан "Алании" Инал Джиоев заявил, что "Спартак" выиграл чемпионат России-1996 благодаря спорным решениям руководства лиги.

- Ваше видение событий 1996 года.

– Тогда в итальянском и немецком чемпионате команды набрали одинаковое количество очков, чемпионство взяла команда с наибольшим числом побед. Почему у нас этого не сделали - непонятно. "Золотой матч" придумали и ввели по ходу сезона. Но это не самое обидное.

– Москва и Владикавказ. Значит, матч должен был пройти где-то между этими городами, правильно? Чтобы болельщики были в одинаковых условиях. Сочи, Ростов - пожалуйста, но нет. Нас загнали за Москву - в Питер.

Это было нечестно. Если бы там не было стадиона у «Зенита», то нас бы загнали в Северный Ледовитый океан. Зимой они решили играть в футбол в Санкт-Петербурге. Хотя там дело не в футболе было вообще, им там даже не пахло. Полный стадион их болельщиков, за нас болело 10 человек. Это что такое?

- Матч "Зенит" - "Спартак"…

– Если помните, в последних турах "Спартак" играл с московскими клубами. Они уступали с разницей в два мяча, но в конце сравнивали и даже побеждали. Просто посмотрите, какие голы забили "Зениту" в последнем туре.

– Там же даже на КДК вынесли, что некоторые футболисты "Зенита" сливали, но все замяли. Кому "Алания" нужна? Я считаю, что мы стали чемпионами в 1996 году. Тогда мы заслуживали этого даже больше, чем в 1995-м.

- "Алания" вроде бы пыталась финансово стимулировать "Зенит".

– Да, это нормальная практика. Ты можешь пообещать команде премию, чтобы она победила, но не можешь дать денег, чтобы она слила. А "Спартак" это сделал. Это не по-мужски. За такие вещи надо.

Sportbox
Теги: Спартак
Сегодня, 17:15
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#8  Blessing  Спб (Сегодня, 17:42)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну....., это знаменИтое чемпионство спартака, я бы сказал, Эпическое!!!
Всё что он сказал, имело место быть, но я бы еще добавил, что свиньи не только в кабинетах всё решили, потому что и с Зенитом, и потом золотой матч в Питере, в обоих случаях(как щас помню), по трибунам ходили слухи, что наши сливают. И не покидало ощущение, что они и Газзаева "заинтересовали".
Золотой матч судил московский арбитр из аж второй лиги(ну, матч же Золотой), и когда шла 90 минута(счет 2-1), Алания должна была подавать угловой, и могла сравнять, но он дал финальный свисток, а пёс, представьте, даже не залупился!!!
C уважением, живой свидетель, ваш Blessing/


пс: в принципе, более подробно об этом написано в Великой истории спартака, том 1.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
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#7  Сибирячок   (Сегодня, 17:37)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Это не для кого не секрет.Сраптак и с судьями работал.и с соперниками.Впрочем Алании грех жаловаться,достаточно вспомнить как ее дома судили всегда,что не матч то один-два обязательных пендаля судейки находили,придумывали штрафные,не видели нарушений со стороны Алании.Тот же Хусаинов как свистел во Владикавказе,так что оба клуба друг друга стоили.Тогда были Сраптак и Алания и все остальные,которых можно было убивать на поле как вздумается.Судьи такое творили,что волосы дыбом вставали.Что до матча с Зенитом Рома Березовский с Мудко на этом наварились.Тот же Березовский в 2003 так же слил уже за Динамо договорняк с Тор-Метом.Почти сам себе гол забил на первой же минуте,после чего заменился,а его партнеры весь матч усиленно палили куда угодно,но главное не в створ.Или Сатурн КС в 2004м когда капитан Сатурна и центральный защитник с именем ставит на соперника в тотализаторе и дает дважды забить из под себя)Наш футбол к сожалению такой.Все знают какие команды торгуют очками год за годом и все пучком.Раньше Ростов так любил,наберет очки в первом круге и давай второй круг сливать аутсайдерам,за что и были наказаны фортуной в 2007.

Ты болеешь за продажную команду.

Спартак же не ноет, что в 2005-м кажется году золото отдали цска при равенстве очков со Спартаком.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  Городовой  Россия (Сегодня, 17:33)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это не для кого не секрет.Сраптак и с судьями работал.и с соперниками.Впрочем Алании грех жаловаться,достаточно вспомнить как ее дома судили всегда,что не матч то один-два обязательных пендаля судейки находили,придумывали штрафные,не видели нарушений со стороны Алании.Тот же Хусаинов как свистел во Владикавказе,так что оба клуба друг друга стоили.Тогда были Сраптак и Алания и все остальные,которых можно было убивать на поле как вздумается.Судьи такое творили,что волосы дыбом вставали.Что до матча с Зенитом Рома Березовский с Мудко на этом наварились.Тот же Березовский в 2003 так же слил уже за Динамо договорняк с Тор-Метом.Почти сам себе гол забил на первой же минуте,после чего заменился,а его партнеры весь матч усиленно палили куда угодно,но главное не в створ.Или Сатурн КС в 2004м когда капитан Сатурна и центральный защитник с именем ставит на соперника в тотализаторе и дает дважды забить из под себя)Наш футбол к сожалению такой.Все знают какие команды торгуют очками год за годом и все пучком.Раньше Ростов так любил,наберет очки в первом круге и давай второй круг сливать аутсайдерам,за что и был наказан фортуной в 2007.Не для кого не секрет что немотивированные середняки вдруг начинают сливаться всяким днищам,которые еще месяц назад возили по полю.Что это?Нахлынувшая немощь?


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
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#5  Spartacus1971   (Сегодня, 17:32)
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Золотой матч" придумали и ввели по ходу сезона.

А как по ходу сезона,Спартак мог знать что у него будет меньше побед?Этот чувак понял вообще о чём говорит?У меня большие сомнения.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 17:30)
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Болеет за:
«Спартак»
А в очной встрече со Спартаком кто обосрался? Не ты что ли?

Не плакать надо, о осознать, что в золотом матче тогда Спартак вас переиграл.

А к Крамаренко нет вопросов по голу Тихонова?
А к Сулейманову, который не попал по мячу на последней минуте?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Gotikaoleg   (Сегодня, 17:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Нарик
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#2  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 17:24)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну и проглоти, что застряло и прокашляйся. Локо тоже чемпионом 17/18 стал не по игре и кони многоразово залезали в ЛЧ через нечейку или 1-0 с помощью судейства и много еще паскудных примеров в нашем футболе.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  FedorFedorych  Ладыжин (Сегодня, 17:21)
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошее имечко-анал. И тексты такие же.
Регистрация: 18.02.2012 [жалоба]
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