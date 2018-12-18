"Спартак" принял решение расстаться с Романом Еременко

На сегодняшнем заседании совета директоров "Спартака" было принято решение о расставании с полузащитником Романом Еременко.Трудовые отношения с 31-летним футболистом досрочно прекращены по инициативе клуба.Еременко присоединился к "Спартаку" в августе и, отбыв дисквалификацию за употребление кокаина, в октябре дебютировал за красно-белых.