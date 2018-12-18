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"Спартак" принял решение расстаться с Романом Еременко

На сегодняшнем заседании совета директоров "Спартака" было принято решение о расставании с полузащитником Романом Еременко.

Трудовые отношения с 31-летним футболистом досрочно прекращены по инициативе клуба.

Еременко присоединился к "Спартаку" в августе и, отбыв дисквалификацию за употребление кокаина, в октябре дебютировал за красно-белых.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Еременко Спартак
Сегодня, 19:15
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#24  Злой конь   (Сегодня, 20:04)
  • +1
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online

ну что ромка помогли тебе твои свинки? laughing
Регистрация: 12.12.2018 [жалоба]
#23  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 20:04)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Volodia379
Из начально было понятно что не потянет зач smirk ем дергали мужика!

Понятия "мужик" и "ш***а" несовместимы. Разного рода они.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#22  Nevalyashka Nevalyashka   (Сегодня, 19:49)
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Болеет за:
«Реал»
Иуда и наркоман получил свое
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
#21  miktar   (Сегодня, 19:49)
  • +1
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Титов в своё время сказал (или по его поводу).
1 год без высшей лиге для футболиста, откидывает его силу назад настолько , как у обычного человека - инфаркт.
не уверен, и не утверждаю.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#20  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 19:49)
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Твою мать! Ещё одна победа настроений ромашки((
Они уверены, что игру Глушаков будет вести или Фернандо возродиться?(((
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#19  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 19:47)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Барселона»
Епать дятлы в руководстве там... Дали бы ему пройти все зимние сборы с командой, чтобы набрал хорошую форму, сыгрался с партнёрами. И уже весной надо было смотреть...если б не потянул, тогда да - летом прощай.


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#18  Apant1   (Сегодня, 19:46)
  • +4
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Печально, умный игрок
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#17  TheOx129   (Сегодня, 19:44)
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Болеет за:
«Спартак»
Volodia379,
Цитата: Volodia379
Из начально было понятно что не потянет зач smirk ем дергали мужика!

скорее всего он кому-то подёргал, чтоб попасть в команду


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Не каждому дано болеть за лучшую команду страны..
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
#16  Сибирячок   (Сегодня, 19:44)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Из начально было понятно что не потянет зач smirk ем дергали мужика!

Откуда его дёргали? Он был свободным агентом. А так хоть потренировался
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#15  rigoletto  Белгород (Сегодня, 19:43)
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Идиоты, вроде как и Родионова убрали.... Да и Кононов говорил что восторгался игрой Романа Е. Что сейчас то?

Или новым руководителям нужен бонус срубить на чем то?


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
#14  demon_fs  СПб (Сегодня, 19:41)
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
В Краснодар вместо перейры
Регистрация: 24.12.2007 [жалоба]
#13  Volodia379   (Сегодня, 19:41)
  • +1
  •  (3)

Из начально было понятно что не потянет зач smirk ем дергали мужика!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#12  utekay  Россия (Сегодня, 19:38)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Он на коксе, а ромашки в бане с бабами... не подошёл


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#11  Blessing  Спб (Сегодня, 19:37)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что-то я за Старого спартача переживать стал, он пророчил ему звёздный путь в спартаке, а теперь как...., не удумал ли чего с горя.... anguished


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#10  Frankenstein   (Сегодня, 19:36)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
долбоящеры
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#9  Сибирячок   (Сегодня, 19:33)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как я и писал.

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
В Локо..

С куя ли? Он в Краснодар намылился.Из бани.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  avnik  море (Сегодня, 19:31)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Главная беда Спартака это его рулители. Рома приложил титанические усилия, чтобы набрать форму после такого перерыва... Долпоепы...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#7  vanapupkin  Россия (Сегодня, 19:28)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Скорей всего в руководстве Спартака сидят враги
Регистрация: 6.05.2016 [жалоба]
#6  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 19:28)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Это очень большая ошибка confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#5  MatrimKouton   (Сегодня, 19:24)
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Помню-помню, как спартачи его хвалили, когда он только контракт подписал joy


Его никто и не переставал хвалить, просто спартачи и руководство (особенно теперешнее) не одно и тоже.
И более того,от себя,и думаю от многих других,скажу что не продлевать Ерёму бооольшая ошибка.


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Ромуло!..удар..Боже,ну почему..ну что это...Билялетдинов что ли??! (А.Шмурнов)
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
#4  Charodei  Борзя (Сегодня, 19:21)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Нда....и зачем приходил?Может действительно,баней с девками заманили???
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#3  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:21)
  • -3
  •  (3)

В Локо..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 19:19)
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Терек»
Помню-помню, как спартачи его хвалили, когда он только контракт подписал joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  vvn21  г.Ижевск (Сегодня, 19:16)
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
наверное в баню не ходил готовиться....
режимил...тренировался
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
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