Владимир Путин пообещал помощь со строительством полей для детей-сирот в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции дал обещание оказать помощь в строительстве крытого футбольного поля для занятий детей из детских домов и неблагополучных семей в Санкт-Петербурге."Уже два года мы обиваем пороги кабинетов, пишем письма, но в итоге натыкаемся на полное безразличие, хотя этот социальный проект по возведению крытого футбольного поля для из неблагополучных семей и детских домов был обещан властями еще несколько лет назад", — сказала журналистка Маргарита Баулина."Я поговорю с и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым и уверен, что этот вопрос будет решён", — ответил Путин.