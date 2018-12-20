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Владимир Путин пообещал помощь со строительством полей для детей-сирот в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции дал обещание оказать помощь в строительстве крытого футбольного поля для занятий детей из детских домов и неблагополучных семей в Санкт-Петербурге.

"Уже два года мы обиваем пороги кабинетов, пишем письма, но в итоге натыкаемся на полное безразличие, хотя этот социальный проект по возведению крытого футбольного поля для из неблагополучных семей и детских домов был обещан властями еще несколько лет назад", — сказала журналистка Маргарита Баулина.

"Я поговорю с и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым и уверен, что этот вопрос будет решён", — ответил Путин.
Сегодня, 13:40
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#3  anonymous   (Сегодня, 14:26)
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online

единственное что у него хорошо получается, то это обещать
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:09)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Отец родной !

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Какая падла минусует ?????????????

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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 13:58)
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Болеет за:
«Зенит»
Помогать надо чиновникам, депутатам, футболистам премьер-лиги и прочим юродивым, а детки-сироты всего могут добиться сами


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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