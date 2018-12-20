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Игорь Коновалов рассказал о серьёзном конфликте Аршавина с Хубуловым в "Кубани"

Полузащитник казанского "Рубина" Игорь Коновалов поделился воспоминаниями об игре за "Кубань".

"По "Кубани" запомнился Павлюченко, он всегда был в порядке. Легенда российского футбола, как я считаю. Мы ещё с его племянником были хорошо знакомы, а когда он пришёл в "Кубань", начали общаться лично. Роман иногда советует мне что-то, поддерживает. Сейчас вот я получил травму, и он написал: "Давай восстанавливается". Пытается меня подбодрить.

Аршавина тоже помню, любому мог напихать. Один раз чуть до драки не дошло. Кажется, напихал Хубулову на тренировке. За неточный пас или что-то вроде того, но в грубой форме. Ну а Арсен — вспыльчивый парень, кавказская кровь. Ответил ему как-то странно, и началось. Арсен на него сразу пошёл, но до драки не дошло. Побычили, начали головами бодаться, но ребята растащили", — цитирует Коновалов "Чемпионат".
Теги: Коновалов И. Аршавин Хубулов Кубань
Сегодня, 14:59
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(1)
#4  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 17:14)
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Сибирячок
А чем кавказская кровь отличается от любой другой? Цветом или составом? Может дело не в крови, а в отсутствии воспитания?

rage Какое к черту воспитание? Понты и ничего более,особенно если за спиной толпа таких же диких обезьян.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#3  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:42)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Saveger
Это не серьезный конфликт

Серьезный конфликт - это когда стулом по голове.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 16:26)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А чем кавказская кровь отличается от любой другой? Цветом или составом? Может дело не в крови, а в отсутствии воспитания?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 15:21)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Это не серьезный конфликт


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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