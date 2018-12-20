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Александр Егоров рассказал о зарплате российских судей

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров рассказал о зарплате российских арбитров.

– Насколько достойной считаете зарплату российских судей? Можно ли прожить, занимаясь только этим делом?

– Когда я начинал судить матчи Премьер-лиги, уходил на год с основной работы. Все-таки уровень подготовки к играм по сравнению с матчами ФНЛ совсем другой. Сейчас у меня нет точной статистики по тому, кто из ребят помимо судейства имеет другую работу, но я считаю, если ты хочешь полностью отдаваться профессии, у тебя не останется времени на другую работу. Еще и ритм жизни в Москве не позволяет за день посетить несколько мест. Если я знаю, что мне нужно ехать на стадион, стараюсь закончить все дела в офисе, чтобы в этот день не приходилось туда возвращаться. Раньше судьи часто преподавали, например, физкультуру в школе, но сейчас таких арбитров, думаю, уже нет.

В свое время гонорар главного арбитра РПЛ за игру составлял три тысячи долларов. Сейчас с учетом инфляции мы получаем практически в два раза меньше. Конечно, хотелось бы получать больше. Мы планируем начать такой разговор со следующего сезона. Понимаем, что в стране непростая финансовая ситуация, даже у некоторых команд Премьер-лиги проблемы. Поэтому никому выкручивать руки и требовать повышения зарплаты мы не будем. Если повысят – будем рады, если нет – затянем пояса и поработаем так.

РФС
Теги: Егоров
Сегодня, 18:26
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#4  RenarTickle  Москва (Сегодня, 20:06)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Всё им мало, выкормыши питерские...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#3  зенитовец  СССР (Сегодня, 19:40)
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  •  (6)

А теперь их лукойл взял на содержание, подкармливает бедолаг!
Регистрация: 22.08.2008 [жалоба]
#2  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 18:50)
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Болеет за:
«Спартак»
Три тысячи баксов за матч???И это называется затянуть пояса потуже???
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:35)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
В свое время гонорар главного арбитра РПЛ за игру составлял три тысячи долларов.

плюс шабашки smiley
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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