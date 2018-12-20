Александр Егоров рассказал о зарплате российских судей

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:05
Глава школы тренеров: самые интересные работы – у Березуцких, Кузьмина, Калешина и Глушакова (3)
Глава школы тренеров: самые интересные работы – у Березуцких, Кузьмина, Калешина и Глушакова (3)
15:33
Удивительно, насколько Чалов оказался прав насчёт "Монако". Рассказываем, как там Александр Головин (7)
Удивительно, насколько Чалов оказался прав насчёт "Монако". Рассказываем, как там Александр Головин (7)
15:29
Александр Егоров: на каждую судейскую ошибку приходится по пять классных решений, но это никому не интересно (5)
Александр Егоров: на каждую судейскую ошибку приходится по пять классных решений, но это никому не интересно (5)
13:47
Игорь Коновалов: меня все устраивает в "Рубине", но слухи об интересе "Спартака" и "Зенита", конечно, приятны
Игорь Коновалов: меня все устраивает в "Рубине", но слухи об интересе "Спартака" и "Зенита", конечно, приятны
12:28
Рейнгольд - о перестановках в руководстве "Спартака": меня это не интересует, главное - игра (3)
Рейнгольд - о перестановках в руководстве "Спартака": меня это не интересует, главное - игра (3)
10:41
Сергей Кирьяков - о лимите: у нас не так много молодых игроков хорошего уровня, чтобы как-то их не защищать (1)
Сергей Кирьяков - о лимите: у нас не так много молодых игроков хорошего уровня, чтобы как-то их не защищать (1)
10:21
Павел Мамаев: ни у кого не было любовниц? Никто не дрался? Господь сказал: "Кто тут без греха?" (38)
Павел Мамаев: ни у кого не было любовниц? Никто не дрался? Господь сказал: "Кто тут без греха?" (38)
Александр Егоров рассказал о зарплате российских судей
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров рассказал о зарплате российских арбитров.
– Насколько достойной считаете зарплату российских судей? Можно ли прожить, занимаясь только этим делом?
– Когда я начинал судить матчи Премьер-лиги, уходил на год с основной работы. Все-таки уровень подготовки к играм по сравнению с матчами ФНЛ совсем другой. Сейчас у меня нет точной статистики по тому, кто из ребят помимо судейства имеет другую работу, но я считаю, если ты хочешь полностью отдаваться профессии, у тебя не останется времени на другую работу. Еще и ритм жизни в Москве не позволяет за день посетить несколько мест. Если я знаю, что мне нужно ехать на стадион, стараюсь закончить все дела в офисе, чтобы в этот день не приходилось туда возвращаться. Раньше судьи часто преподавали, например, физкультуру в школе, но сейчас таких арбитров, думаю, уже нет.
В свое время гонорар главного арбитра РПЛ за игру составлял три тысячи долларов. Сейчас с учетом инфляции мы получаем практически в два раза меньше. Конечно, хотелось бы получать больше. Мы планируем начать такой разговор со следующего сезона. Понимаем, что в стране непростая финансовая ситуация, даже у некоторых команд Премьер-лиги проблемы. Поэтому никому выкручивать руки и требовать повышения зарплаты мы не будем. Если повысят – будем рады, если нет – затянем пояса и поработаем так.
РФС
– Насколько достойной считаете зарплату российских судей? Можно ли прожить, занимаясь только этим делом?
– Когда я начинал судить матчи Премьер-лиги, уходил на год с основной работы. Все-таки уровень подготовки к играм по сравнению с матчами ФНЛ совсем другой. Сейчас у меня нет точной статистики по тому, кто из ребят помимо судейства имеет другую работу, но я считаю, если ты хочешь полностью отдаваться профессии, у тебя не останется времени на другую работу. Еще и ритм жизни в Москве не позволяет за день посетить несколько мест. Если я знаю, что мне нужно ехать на стадион, стараюсь закончить все дела в офисе, чтобы в этот день не приходилось туда возвращаться. Раньше судьи часто преподавали, например, физкультуру в школе, но сейчас таких арбитров, думаю, уже нет.
В свое время гонорар главного арбитра РПЛ за игру составлял три тысячи долларов. Сейчас с учетом инфляции мы получаем практически в два раза меньше. Конечно, хотелось бы получать больше. Мы планируем начать такой разговор со следующего сезона. Понимаем, что в стране непростая финансовая ситуация, даже у некоторых команд Премьер-лиги проблемы. Поэтому никому выкручивать руки и требовать повышения зарплаты мы не будем. Если повысят – будем рады, если нет – затянем пояса и поработаем так.
РФС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.