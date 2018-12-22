Новости партнеров

ЦСКА ведёт переговоры с Дзагоевым о продлении контракта

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб собирается продлить контракт с Аланом Дзагоевым:

– Намерены продлевать контракт с Аланом Дзагоевым?

– Мы достаточно давно вступили с Аланом в переговоры. Думаю, в итоге достигнем соглашения. Но опыт нас учит, что не только в отношении футболистов, которые часто травмируются, но и вообще в отношении любых игроков нужно по возможности (здесь, конечно, учитывается позиция игрока и агента) предусматривать риски. Считаю, справедливо, когда есть формула в контракте, которая предусматривает фиксированную значительную часть зарплаты – порядка 70 процентов. И 25-30 процентов – обусловленная часть. Чтобы футболист понимал, что он не получает деньги раз месяц, когда смс приходит на телефон и можно вообще ничего не делать, а когда он их зарабатывает!

– На какой срок планируете продлить контракт?

– Мы обсуждали трехлетний контракт. Верим в Алана. Понятно, что соглашение должно предусматривать разумные условия.

Роман Бабаев: приглашать в ЦСКА Ерёменко - просто неразумно

Роман Бабаев: нет смысла приглашать Мамаева в ЦСКА
Теги: ЦСКА Дзагоев Бабаев
Сегодня, 09:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.