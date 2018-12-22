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Денис Глушаков пошёл к Малахову. Похоже, он совсем отчаялся

Денис Глушаков пошёл к Малахову. Похоже, он совсем отчаялсяКапитан московского "Спартака" теперь зажигает и в телевизоре: пытается оправдаться за семейные грехи на популярном ток-шоу. Что наговорил Глушаков в эфире.

В то время как многочисленные болельщики просили одного – нормального разговора капитана с болельщиками тет-а-тет, - Глушаков решился на крайние меры. Поняв, что изгаженную репутацию надо как-то спасать, он пошёл туда, откуда его было слышно максимально хорошо. Правда, о футболе игрок говорил мало. Всё больше о личной жизни и своей бывшей жене.

Так или иначе, пока окончательно не ясно, что именно сделал Денис – загнал себя глубже или наоборот, спас. Давайте разбираться, чем он поделился с охотниками до сплетен.

О заговоре

По поводу клубной ситуации – речь о конфликте Глушакова с болельщиками – футболист занял удобную позицию, якобы всё вокруг – один большой заговор. Никакими конкретными деталями он не делится, лишь заявляет, что против него идут очень большие люди.

Как меняются времена: раньше против всего «Спартака» бесконечно плелись интриги. Теперь у заговорщиков, ненавидящих Народную команду, есть время и силы на индивидуальный подход:

- Надо понимать, что большой футбол - это большие деньги. Есть люди, которые были обижены, когда я подписывал контракт со «Спартаком». Я сделал это сам — «Спартак» на меня вышел, потому что я в нём. Но есть люди, которые, наверное, хотели бы заработать на моём контракте. Вот они не заработали и теперь держат обиду. А я уверен, что они замешаны и в том, что происходит на стадионе, с женой. Это большая компания.

Весь конфликт игрока с женой Дарьей, как выяснилось, всего лишь манипуляция тёмных сил:

- Конечно, Дарья — игрушка, а кто-то сидит и управляет ей. Думаю, ей просто мозг запудрили — вот она и ведёт себя таким образом. Наверное, Дарья сидела в каких-то компаниях и рассказывала, какие зарплаты у нас. Люди услышали — ничего себе!

Также Глушаков рассказывал о нелегком детстве:

- Не нужно считать чужие деньги. Где вы были, когда я бегал в 10 лет с сумкой по Казанскому вокзалу, а вы сидели дома у мамы и кушали булочки? Я зарабатываю свои деньги честно. Жизнь повернулась очень быстро, но я её ещё разверну.

Ненависть болельщиков тоже оказалась подстроенной. Якобы на трибунах есть провокаторы. Что ж, в таком случае провокаторы – вся фанатская трибуна «красно-белых».

- Я не думаю, что болельщики, настоящие, которые болеют за нас, кричат оскорбления. Туда, может, заходят какие-то люди, кричат, провоцируют. Неоднократно было видно на стадионе, что кричит кто-то один, а другие подбегают и бьют его. Потому что это провокация! Не может болельщик прийти на красно-белый стадион в жёлтой куртке и просто кричать на меня какие-то слова. Адекватные болельщики понимают, что происходят.

О банном деле

- Я думаю, всё было спланировано. Они изучили территорию. Даже если ты попадёшь на территорию банного комплекса, там двадцать одинаковых домиков стоит. Ты знаешь, кто в каком домике? Забежать и кричать на камеру: «Он перед игрой, игрок «Спартака»… Это всё спланировано.

- Никто из друзей не мог меня предать. Там работает серьёзная команда, люди за мной следили, знали, в каком я срубе. Дарья сначала говорит «перед игрой», потом «после игры». Она шла специально за компроматом, собрать видео.

- Я же отдыхал там с командой. У нас есть традиция, когда приходит новый футболист, мы сидим вместе, общаемся. В команде нужен диалог. Мы не можем пойти в ресторан, нас начинают дёргать, не можем расслабиться.

Здесь все совсем непонятно. Если Глушаков был в бане с командой, то что это за девушка была рядом с ним? Может, это и был «новый футболист»?

О голосовых сообщениях

Здесь изначально было понятно, в какую сторону будет вилять Глушаков: другого выхода и не оставалось. Но даже при учёте того, что всего лишь часть фраз не его, остального хватает с лихвой, чтобы уничтожить репутацию капитана «Спартака».

- То, что вышло, получилось не очень красиво. Мы поругались. Конечно, мне стыдно. Мне 31 год. Ко мне приезжала мама и говорила: «Откуда ты знаешь столько слов?» Мама ни разу не слышала, как я ругаюсь. Из этих нарезок аудио видно, что я разговариваю не только с Дарьей. Там есть «вы», «вас» — это не просто так было сказано, фразы вырваны из контекста.

- Некоторые слова, возможно, не мои. Это просто всё нарезали и слепили.

- Это очень тяжело. Не дай бог кому-то такое пережить, как сейчас у меня.

Об «Ахмате»

Помимо всего прочего, Глушаков сказал, что в «Ахмат» ехать не собирается. Грозный может спать спокойно:

- Я отношусь нормально ко всем командам, но я – спартаковец! Никуда не хочу уходить. Та фраза — это всё крик души. В голове всё перевернулось. Всё было так, как ты привык, а в одну секунду резко перевернулось, когда ты узнал про все эти предательства.

В ответ на обвинения в побоях:

- Я никогда не поднимал на неё руку. У нас могли быть конфликты. Мы хватали друг друга за руки. Какое смещение позвоночника? Она сидит и говорит, что я забрал украшения. Сама сидит в них же, выкладывает фото.

О попытке решить все мирно:

-Когда немного отошёл от шока, мы с ней вдвоём сели и поговорили. Я сказал: «Сейчас начнётся шумиха, а я не хочу, чтобы даже в команде знали. Давай спокойно договоримся, разойдёмся, останемся людьми». Я предлагал хорошие условия. Она не хотела идти даже просто на разговор. Но когда я услышал её условия… Можно сказать, что я должен жить в сарае, отдать всё.

И о жене:

- Желаю ей хорошо работать и понять, что такое труд. Желаю, чтобы у неё процветала карьера. Она училась, отдала годы учёбе, но никогда не работала. Теперь у неё есть шанс понять, как зарабатываются деньги. Она привыкла к хорошей жизни. Она просто не знает, с кем она связалась. Строит какие-то иллюзии о райской жизни под солнцем.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Глушаков Спартак
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#9  serg17   (Сегодня, 13:46)
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«Спартак»
когда он заткнется этот полудурок возомнившим себя великим
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#8  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:16)
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Полный дурак. Личные вопросы в публичной плоскости не решаются. Только хуже будет, т.к. будут еще больше лезть.

Все думал, что наши сборники так слабо играют? Да а хрен ли там кому играть? Почти все - без интеллекта. И когда сталкиваются с условными "Зиданами" (Мбаппе, Азарами и Месси...), ясен пень, что просто даже думают хуже...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#7  scorpion 69  колпино (Сегодня, 13:07)
  • +4
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Болеет за:
«Зенит»
все понеслось стирание грязных трусов при народе,бля как надоело все это уже что Кока с Мамаем,что Глушитель
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#6  Freddy   (Сегодня, 13:05)
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  •  (5)

Цитата: verhdon27
Денис это похороны!

Ростова,конюшни и дрезины
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 13:03)
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Хочешь, что б тебя заметили - напиши что-нибудь про Глушакова.
Не, пропиариться за счёт Глушакова можно, только вы ж пиарите себя на фоне отрицательно описанного самими же персонажа.

Я могу предложить тему. "Профессор" прокомментировал последнее интервью Зюбы.
Кстати, прошёлся по Зюбе катком. Но вам же, местным писакам, духу не хватит выложить статью Амира.

Первые 20 минут молча слушал, потом предъявил ему: крысятничество халатов в гостинице в Урале, 2006 год и крысятничество денег, в частности, господина Быстрова, неоднократно пропадали вещи в раздевалке. Найти не могли. Поймали с поличным. После предъявления при свидетелях данный персонаж нес какую-то ахинею, сваливал на других людей , но ответить так и не смог, по мужски. В итоге в конце встречи стали лицом к лицу. Я почти 1,68 гигант и мелкая почти 2-х метровая шпала. Я ему задал вопрос: "Ты понимаешь, что если ты уйдешь из "Спартака" к врагам, ты будешь для болельщиков Спартака будешь пассивный гомосексуалист?". Он сказал: "Понимаю". Пришлось переспросить второй раз: "Ты понимаешь, что ты будешь для болельщиков Спартака п***ом?". Он ответил: "Понял". Выбирай: "Ты спартаковец или ты пи**рас?" ОН ВЫБРАЛ. Всё это предъявление было при свидетелях.


Догадайтесь, о ком речь.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Borg  Burg (Сегодня, 12:48)
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Цитата: СуперШтангист
Лично я считаю, что каждый капитан "Спартака" обязан давать Малахову интервью в любой ситуации.


Тем более, что капитанов в Спаме, как собак нерезанных, меняются чуть ле не чаще тренеров.

Как правило в такую ублюдочную помойку как малахов- ходят уже никому не интресные, сдувшиеся , бывшие знаменитости. Видимо глушак уже морально готов к переходу в эту категорию- говнарей.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#3  nedva  Russia (Сегодня, 12:44)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну, вот и местная заказная журнашлюшка отметилась очередным высером. Куда ж без него, аналитик, блин...
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#2  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 12:27)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Денис это похороны!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 12:06)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Терек»
Почему отчаялся? Лично я считаю, что каждый капитан "Спартака" обязан давать Малахову интервью в любой ситуации. Уверен, со мной солидарны и бывшие капитаны "народной" команды, ведь раз народная, значит надо ходить на народные передачи, типа Дом-2, шоу экстрасенсов, 90 минут и прочий шлак, а кто должен этим заниматься, кроме капитана "Спартака"? Некому же.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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