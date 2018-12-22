Денис Глушаков пошёл к Малахову. Похоже, он совсем отчаялся

Капитан московского "Спартака" теперь зажигает и в телевизоре: пытается оправдаться за семейные грехи на популярном ток-шоу. Что наговорил Глушаков в эфире.В то время как многочисленные болельщики просили одного – нормального разговора капитана с болельщиками тет-а-тет, - Глушаков решился на крайние меры. Поняв, что изгаженную репутацию надо как-то спасать, он пошёл туда, откуда его было слышно максимально хорошо. Правда, о футболе игрок говорил мало. Всё больше о личной жизни и своей бывшей жене.Так или иначе, пока окончательно не ясно, что именно сделал Денис – загнал себя глубже или наоборот, спас. Давайте разбираться, чем он поделился с охотниками до сплетен.По поводу клубной ситуации – речь о конфликте Глушакова с болельщиками – футболист занял удобную позицию, якобы всё вокруг – один большой заговор. Никакими конкретными деталями он не делится, лишь заявляет, что против него идут очень большие люди.Как меняются времена: раньше против всего «Спартака» бесконечно плелись интриги. Теперь у заговорщиков, ненавидящих Народную команду, есть время и силы на индивидуальный подход:- Надо понимать, что большой футбол - это большие деньги. Есть люди, которые были обижены, когда я подписывал контракт со «Спартаком». Я сделал это сам — «Спартак» на меня вышел, потому что я в нём. Но есть люди, которые, наверное, хотели бы заработать на моём контракте. Вот они не заработали и теперь держат обиду. А я уверен, что они замешаны и в том, что происходит на стадионе, с женой. Это большая компания.Весь конфликт игрока с женой Дарьей, как выяснилось, всего лишь манипуляция тёмных сил:- Конечно, Дарья — игрушка, а кто-то сидит и управляет ей. Думаю, ей просто мозг запудрили — вот она и ведёт себя таким образом. Наверное, Дарья сидела в каких-то компаниях и рассказывала, какие зарплаты у нас. Люди услышали — ничего себе!Также Глушаков рассказывал о нелегком детстве:- Не нужно считать чужие деньги. Где вы были, когда я бегал в 10 лет с сумкой по Казанскому вокзалу, а вы сидели дома у мамы и кушали булочки? Я зарабатываю свои деньги честно. Жизнь повернулась очень быстро, но я её ещё разверну.Ненависть болельщиков тоже оказалась подстроенной. Якобы на трибунах есть провокаторы. Что ж, в таком случае провокаторы – вся фанатская трибуна «красно-белых».- Я не думаю, что болельщики, настоящие, которые болеют за нас, кричат оскорбления. Туда, может, заходят какие-то люди, кричат, провоцируют. Неоднократно было видно на стадионе, что кричит кто-то один, а другие подбегают и бьют его. Потому что это провокация! Не может болельщик прийти на красно-белый стадион в жёлтой куртке и просто кричать на меня какие-то слова. Адекватные болельщики понимают, что происходят.- Я думаю, всё было спланировано. Они изучили территорию. Даже если ты попадёшь на территорию банного комплекса, там двадцать одинаковых домиков стоит. Ты знаешь, кто в каком домике? Забежать и кричать на камеру: «Он перед игрой, игрок «Спартака»… Это всё спланировано.- Никто из друзей не мог меня предать. Там работает серьёзная команда, люди за мной следили, знали, в каком я срубе. Дарья сначала говорит «перед игрой», потом «после игры». Она шла специально за компроматом, собрать видео.- Я же отдыхал там с командой. У нас есть традиция, когда приходит новый футболист, мы сидим вместе, общаемся. В команде нужен диалог. Мы не можем пойти в ресторан, нас начинают дёргать, не можем расслабиться.Здесь все совсем непонятно. Если Глушаков был в бане с командой, то что это за девушка была рядом с ним? Может, это и был «новый футболист»?Здесь изначально было понятно, в какую сторону будет вилять Глушаков: другого выхода и не оставалось. Но даже при учёте того, что всего лишь часть фраз не его, остального хватает с лихвой, чтобы уничтожить репутацию капитана «Спартака».- То, что вышло, получилось не очень красиво. Мы поругались. Конечно, мне стыдно. Мне 31 год. Ко мне приезжала мама и говорила: «Откуда ты знаешь столько слов?» Мама ни разу не слышала, как я ругаюсь. Из этих нарезок аудио видно, что я разговариваю не только с Дарьей. Там есть «вы», «вас» — это не просто так было сказано, фразы вырваны из контекста.- Некоторые слова, возможно, не мои. Это просто всё нарезали и слепили.- Это очень тяжело. Не дай бог кому-то такое пережить, как сейчас у меня.Помимо всего прочего, Глушаков сказал, что в «Ахмат» ехать не собирается. Грозный может спать спокойно:- Я отношусь нормально ко всем командам, но я – спартаковец! Никуда не хочу уходить. Та фраза — это всё крик души. В голове всё перевернулось. Всё было так, как ты привык, а в одну секунду резко перевернулось, когда ты узнал про все эти предательства.- Я никогда не поднимал на неё руку. У нас могли быть конфликты. Мы хватали друг друга за руки. Какое смещение позвоночника? Она сидит и говорит, что я забрал украшения. Сама сидит в них же, выкладывает фото.-Когда немного отошёл от шока, мы с ней вдвоём сели и поговорили. Я сказал: «Сейчас начнётся шумиха, а я не хочу, чтобы даже в команде знали. Давай спокойно договоримся, разойдёмся, останемся людьми». Я предлагал хорошие условия. Она не хотела идти даже просто на разговор. Но когда я услышал её условия… Можно сказать, что я должен жить в сарае, отдать всё.- Желаю ей хорошо работать и понять, что такое труд. Желаю, чтобы у неё процветала карьера. Она училась, отдала годы учёбе, но никогда не работала. Теперь у неё есть шанс понять, как зарабатываются деньги. Она привыкла к хорошей жизни. Она просто не знает, с кем она связалась. Строит какие-то иллюзии о райской жизни под солнцем.