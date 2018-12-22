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Слуцкий: "Витесс" независимый клуб

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о том, что место его работы это не фарм-клуб "Челси":

– Насколько верно общественное представление, что "Витесс" – это своего рода фарм-клуб "Челси"?

– Это неправда. "Витесс" – независимый клуб. У нас два игрока "Челси" в аренде – защитник Джейк Кларк-Солтер и вратарь Эдуарду. Есть еще полузащитник Чарли Мусонда, который появился в последний день трансферного окна, на второй тренировке получил серьезную травму, уехал лечиться домой, и с тех пор мы его не видели. Да, эти два футболиста – очень хорошие, железные игроки стартового состава.

Скажите, "Дерби Каунти" – фарм-клуб "Челси"? Скажи такое любому болельщику "Дерби" – они убьют вас на месте. А у них три арендованных "синими" игрока. Мэйсон Маунт, как раз и перешедший из "Витесса", просто солирует. Да еще и главный тренер – легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард, - передает слова специалиста "Спорт-Экспресс".
Теги: Слуцкий Витесс
Сегодня, 11:42
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#1  Freddy   (Сегодня, 11:57)
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Витесс" может похвастаться долгой историей, хотя побед у клуба было немного. Чаще он держался в тени более именитых голландских коллективов. Впрочем, для маленького городка на берегу Рейна с населением около 150 тысяч человек это не зазорно.

Всю жизнь "Витесс" был типичным клубом-поплавком. Он путешествовал по разным лигам, то поднимаясь в элиту, то оседая в региональном первенстве. Красивым и современным четырехзвездочным стадионом клуб обязан чемпионату Европы 2000 года. Арену "Гелредом" открыли в 1998 году и на ней игрались матчи группового этапа Евро. Кстати, стадион оснащен раздвижной крышей.

Спокойная и неторопливая жизнь провинциального клуба резко изменилась в 2010 году, когда в нее вмешался небезызвестный Роман Абрамович. Формально, он не имеет к клубу отношения, но по вполне обоснованным слухам, именно Абрамович профинансировал сделку по покупке клуба грузинским бизнесменом Мерабом Жордания, который был его хорошим приятелем. Кстати, президентом "Витесса" тоже стал Жордания. Наверняка, многие помнят этого талантливого грузинского футболиста, который закончив карьеру возглавлял тбилисское "Динамо" и довольно долго был главой Федерации Футбола Грузии. Успел даже немного потренировать сборную Грузии.

Параллельно Жордания занимался бизнесом, причем, не всегда легальным. В Грузии говорили, что он был на короткой ноге с криминальными авторитетами. Трижды его арестовывали, привлекали к суду. В итоге Жордания покинул родину и переехал в Европу, где и прикупил себе небольшой футбольный клуб.

Голландский журнал Quote утверждает, что истинным владельцем клуба "Витесс" стал российский миллиардер Роман Абрамович, а грузинский бизнесмен Мераб Жордания является фиктивной фигурой. "Жордания - марионетка Абрамовича. На самом деле клуб купил Роман", - пишет издание со ссылкой на источник в ближайшем окружении Абрамовича.

Однако, компания Millhouse Capital, управляющая активами Абрамовича, опровергает эту информацию: "Мераб Жордания не приобретал клуб в интересах российского бизнесмена. Роман Абрамович не является владельцем клуба "Витесс", - сообщает пресс-служба компании.

Связи между Жордания и Абрамовичем стали очевидны практически сразу — "Витесс" быстро превратился в фарм-клуб "Челси". В том сезоне, еще при тренере Джоне ван дер Броме в команде выступали трое арендованных у лондонцев игроков. Это мексиканец Улисес Давила, центральный защитник чешской молодежки Томаш Калач и левый защитник Патрик ван Анхольт. Последние двое в команде и сейчас, причем играют в ней весьма заметную роль.
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
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