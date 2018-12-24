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"Уфа" проведет сборы на Кипре и в Испании

"Уфа" будет готовиться к весенней части сезона 2018/2019 чемпионата России 13 января.

По данным пресс-служба клубы, первые два сбора пройдут на Кипре, а третий в Испании.

Первый сбор "Уфа" проведет в Айя-Напа (Кипр) с 13 по 24 января. Второй – в Ларнаке с 27 января по 8 февраля, а третий сбор продлится с 12 по 24 февраля в Бенидорме (Испания.

Теги: Уфа
Сегодня, 17:49
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