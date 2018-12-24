"Уфа" проведет сборы на Кипре и в Испании

Расписание сборов ФК «Уфа» в весенней части сезона 18/19



1. Кипр. Айя-Напа. 13-24 января

2. Кипр. Ларнака. 27 января – 8 февраля

3. Испания. Бенидорм. 12-24 февраля



Затем возвращаемся в Уфу и готовимся к матчу #УфаДинамо pic.twitter.com/aFlQ3f1CWY — ФК УФА (@UfaFc) December 24, 2018

"Уфа" будет готовиться к весенней части сезона 2018/2019 чемпионата России 13 января.По данным пресс-служба клубы, первые два сбора пройдут на Кипре, а третий в Испании.Первый сбор "Уфа" проведет в Айя-Напа (Кипр) с 13 по 24 января. Второй – в Ларнаке с 27 января по 8 февраля, а третий сбор продлится с 12 по 24 февраля в Бенидорме (Испания.