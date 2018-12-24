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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Спартак" интересуется поляком Шиманьским, которого летом пытался подписать ЦСКА
"Спартак" интересуется атакующим полузащитником польской "Легии" Себастьяном Шиманьским.
За 19-летнего игрока красно-белые могут заплатить около 8 миллионов евро.
По словам источника, польская сторона хочет получить за Шиманьского на 3 миллиона евро больше, однако стороны могут договориться о переходе. Сообщается также, что игрока по-прежнему хотят видеть в ЦСКА, однако переход едва ли осуществим в зимнее трансферное окно. Кроме того, маловероятно, что "армейцы" смогут перебить предложение "Спартака".
Летом Шиманьский мог перейти в ЦСКА, однако столичный клуб не сумел договориться с "Легией" о сумме компенсации. В составе польского клуба полузащитник провел в текущем сезоне 26 матчей во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча и отдал три результативных передачи. Всего на его счету 70 матчей в составе "Легии", 10 голов и девять голевых передач.
ФАН
За 19-летнего игрока красно-белые могут заплатить около 8 миллионов евро.
По словам источника, польская сторона хочет получить за Шиманьского на 3 миллиона евро больше, однако стороны могут договориться о переходе. Сообщается также, что игрока по-прежнему хотят видеть в ЦСКА, однако переход едва ли осуществим в зимнее трансферное окно. Кроме того, маловероятно, что "армейцы" смогут перебить предложение "Спартака".
Летом Шиманьский мог перейти в ЦСКА, однако столичный клуб не сумел договориться с "Легией" о сумме компенсации. В составе польского клуба полузащитник провел в текущем сезоне 26 матчей во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча и отдал три результативных передачи. Всего на его счету 70 матчей в составе "Легии", 10 голов и девять голевых передач.
ФАН
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