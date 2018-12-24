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"Спартак" интересуется поляком Шиманьским, которого летом пытался подписать ЦСКА

"Спартак" интересуется атакующим полузащитником польской "Легии" Себастьяном Шиманьским.

За 19-летнего игрока красно-белые могут заплатить около 8 миллионов евро.

По словам источника, польская сторона хочет получить за Шиманьского на 3 миллиона евро больше, однако стороны могут договориться о переходе. Сообщается также, что игрока по-прежнему хотят видеть в ЦСКА, однако переход едва ли осуществим в зимнее трансферное окно. Кроме того, маловероятно, что "армейцы" смогут перебить предложение "Спартака".

Летом Шиманьский мог перейти в ЦСКА, однако столичный клуб не сумел договориться с "Легией" о сумме компенсации. В составе польского клуба полузащитник провел в текущем сезоне 26 матчей во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча и отдал три результативных передачи. Всего на его счету 70 матчей в составе "Легии", 10 голов и девять голевых передач.

ФАН
Теги: Спартак Шиманьский ЦСКА
Сегодня, 22:55
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#2  Borg  Burg (Сегодня, 23:17)
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online

Летом был выбор между Сигурдссоном и Шиманьским. То есть могли взять только одного из них. С Арнором- не прогадали. прекрасно влился и отрабатывает.

Шиманьский хорош на перспективу ( в теории, что покажет на практике- пока вопрос) , но дороговато для вчерашнего юниора " на перспективу".

Ну и свино "селекция" в своем репертуаре- своих мозгов только на педрошу хватает.)))
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 23:01)
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online
Болеет за:
ЦСКА
первое что замечу...даже для чемпионата польши статистика явно не на 8 лямов
второе - почему Спартак заочно может купить его за 8 и клубы договорятся, если ЦСКА предлагал те же 8 лямов...
уточки поплыли что ли?


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Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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