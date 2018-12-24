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Леонид Слуцкий поздравил болельщиков "Витесса" с Новым годом и Рождеством

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поздравил болельщиков с Новым годом и Рождеством.

"Дорогие болельщики "Витесса", с Новым годом и счастливого Рождества", - сказал Слуцкий.

https://twitter.com/MijnVitesse/status/1077159861211803649
Теги: Слуцкий Витесс
Сегодня, 23:08
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