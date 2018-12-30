Александр Зинченко поздравил болельщиков "Уфы" с Новым годом

Полузащитник "Манчестер Сити" поздравил болельщиков "Уфы", за которую выступал в сезоне-2015/16, с Новым годом."Дорогие уфимцы, я вас всех уважаю, люблю и обязательно к вам приеду"! Экс-полузащитник ФК "Уфа", а ныне звезда "Манчестер Сити" @zinchenko_96 поздравляет болельщиков нашей команды с Новым 2019 годом", - написано на официальной странице уфимского клуба.