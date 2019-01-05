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Александр Самедов: грустно покидать родной клуб. Но это жизнь

Полузащитник Александр Самедов поделился эмоциями после ухода из "Спартака".

"Конечно, грустно покидать родной клуб. Но это жизнь. И она продолжается.

Два года, проведенные в "Спартаке" после возвращения, были прекрасным временем. Мы выиграли чемпионат и Суперкубок, потом - бронзовые медали. Эти два года в "Спартаке" - большой этап в моей карьере.

"Спартаку" желаю больших побед. Это мой родной дом, и я всегда буду об этом помнить. Благодарен руководству клуба. А болельщикам хочу сказать огромное спасибо за то, как они встретили меня после возвращения, как поддерживали команду. Спасибо всем!" - цитирует Самедова официальный сайт.
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 18:38
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#2  Kytarba  Сочи (Сегодня, 18:55)
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online
Болеет за:
«Химки»
Атакующие действия Спартака" в чемпионский год Самедовым на краю была лучшей в истории ПЛ России.Могут возразить напоминая "Зенит" с Халком,нет я не отдельных игроков сравниваю.Атака Спартака Самедовым была разнообразнее и интереснее и эстетичнее.Главное в футбольной жизни Самедова 5 матчей в составе сборной страны на ЧМ,дальше без комент. "фантастику,живую сказку не комментируют...это сказка на всю жизнь.Это история где большими буквами вписана и фамилия Самедов.Долгой футбольной жизни тебе Саша,и всего наилучшего тебе и твоей семье.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#1  кацо  sirop4ik (Сегодня, 18:44)
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online
Болеет за:
«Спартак»
таких как ты всегда будет не хватать.. грустно..
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
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