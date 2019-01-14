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"Локомотив" отправился на первый тренировочный сбор в Катаре (видео)

Игроки московского "Локомотива" отправились в Катар, где с 14 по 29 января будут проходить первый сбор.

В Катаре подопечные Юрия Сёмина примут участие в турнире, где сыграют с "Зенитом" (22 января), "Ростовом" (25 января) и "Спартаком" (29 января).

Второй сбор "железнодорожники" проведут с 4 по 19 февраля в Испании, после чего вернётся в Россию для продолжения подготовки к возобновлению сезона.

Теги: Локомотив
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