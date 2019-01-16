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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Борис Игнатьев: Юсупов — юный динамовец, в этом клубе прошла большая часть его карьеры, от добра добра не ищут
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением по поводу возвращения Артура Юсупова в "Динамо", ухода ведущих игроков из «Ростова» и продолжении карьеры Александра Самедова в «Крыльях Советов».
- Как сложится карьера Юсупова в его новом-старом клубе? Тут каких-то закономерностей нет. В каждом отдельном случае — свои отдельные преимущества и некий риск,- отметил Игнатьев. - Но Юсупов, конечно же, он юный динамовец, как говорят в таких случаях, ведь большая часть его карьеры прошла именно в этом клубе. Он хорошо проявлял себя на уровне этой команды. И, конечно, от добра добра не ищут. И здесь не знаю, что повлияло, когда он ушел оттуда. То ли агент подсказал,что надо уходить, имея свою какую-то выгоду — такое часто бывает - или же хорошая зарплата, стремление попасть на более высокий уровень и тем самым обратить на себя внимание сборной команды. Юсупов хорошо поиграл в «Зените», хорошо поиграл в «Ростове», но как бы там ни было, сейчас он возвращается домой. Правильно сказал Дмитрий Хохлов, что «он наш футболист». Это очень важно, когда игрока в клубе знают все: начиная от главного тренера и заканчивая поваром. Но Артур и сам про себя сказал,что выступая за другие команды, он мечтал вернуться назад. Конечно, его возвращение станет для «Динамо» серьезным усилением, это квалифицированный футболист, приглашался в сборную, поиграл в «Зените», где решаются большие задачи, и, наверное, у него психология победителя, человека, который привык бороться за высокие места.
- Помимо Юсупова «Ростов» в январе покинул Аяз Гулиев. По слухам, скоро из команды может уйти Дмитрий Скопинцев. Как дончане будут доигрывать чемпионат страны?
- Конечно, Юсупов, Гулиев и Скопинцев — большое подспорье в плане борьбы за середину поля. Не знаю, чем руководствовались, отдавая игроков, с чем все было связано, с деньгами или новыми приобретениями. Ведь свято место пусто не бывает. Если ушел футболист — значит нужно подбирать ему замену. Возможно, у Валерия Карпина есть на прицеле какие-то другие фамилии.
- Александр Самедов продолжит карьеру в «Крыльях Советов», Что думаете по этому поводу?
- Александр - прекрасный игрок, провел очень хорошую футбольную карьеру: «Спартак», «Локомотив», «Динамо», снова «Локомотив», снова «Спартак», сборная России... Конечно, футбол оставить сложно, поэтому он откликнулся на предложение, где решаются свои задачи. Силы и желание играть у него есть - это очень хорошо. Это лучше, чем быть в запасе.
Rusfootball.info
- Как сложится карьера Юсупова в его новом-старом клубе? Тут каких-то закономерностей нет. В каждом отдельном случае — свои отдельные преимущества и некий риск,- отметил Игнатьев. - Но Юсупов, конечно же, он юный динамовец, как говорят в таких случаях, ведь большая часть его карьеры прошла именно в этом клубе. Он хорошо проявлял себя на уровне этой команды. И, конечно, от добра добра не ищут. И здесь не знаю, что повлияло, когда он ушел оттуда. То ли агент подсказал,что надо уходить, имея свою какую-то выгоду — такое часто бывает - или же хорошая зарплата, стремление попасть на более высокий уровень и тем самым обратить на себя внимание сборной команды. Юсупов хорошо поиграл в «Зените», хорошо поиграл в «Ростове», но как бы там ни было, сейчас он возвращается домой. Правильно сказал Дмитрий Хохлов, что «он наш футболист». Это очень важно, когда игрока в клубе знают все: начиная от главного тренера и заканчивая поваром. Но Артур и сам про себя сказал,что выступая за другие команды, он мечтал вернуться назад. Конечно, его возвращение станет для «Динамо» серьезным усилением, это квалифицированный футболист, приглашался в сборную, поиграл в «Зените», где решаются большие задачи, и, наверное, у него психология победителя, человека, который привык бороться за высокие места.
- Помимо Юсупова «Ростов» в январе покинул Аяз Гулиев. По слухам, скоро из команды может уйти Дмитрий Скопинцев. Как дончане будут доигрывать чемпионат страны?
- Конечно, Юсупов, Гулиев и Скопинцев — большое подспорье в плане борьбы за середину поля. Не знаю, чем руководствовались, отдавая игроков, с чем все было связано, с деньгами или новыми приобретениями. Ведь свято место пусто не бывает. Если ушел футболист — значит нужно подбирать ему замену. Возможно, у Валерия Карпина есть на прицеле какие-то другие фамилии.
- Александр Самедов продолжит карьеру в «Крыльях Советов», Что думаете по этому поводу?
- Александр - прекрасный игрок, провел очень хорошую футбольную карьеру: «Спартак», «Локомотив», «Динамо», снова «Локомотив», снова «Спартак», сборная России... Конечно, футбол оставить сложно, поэтому он откликнулся на предложение, где решаются свои задачи. Силы и желание играть у него есть - это очень хорошо. Это лучше, чем быть в запасе.
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