Алексей Сутормин о Каррере в "Оренбурге": сразу было понятно – это обыкновенный вброс

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин прокомментировал трансферные слухи.– Да, читал. Был в отпуске, на отдыхе. И, если честно, даже не стал вдаваться в подробности. Сразу было понятно – это обыкновенный вброс, кто-то решил словить хайп. Вокруг российского футбола это постоянно происходит. Если бы информация соответствовала действительности, мы бы узнали все не из СМИ.– На сегодняшний день это невозможно. У нас прекрасный тренерский штаб. Руководству нет смысла что-то менять. В "Оренбурге" все стабильно, даже странно, что мы попали в новостные сводки по такому странному поводу.– Тоже нет. На меня лично никто не выходил. И я даже этому рад. Ничто не отвлекает от подготовки. Меня в "Оренбурге" все устраивает. Хочу здесь играть. По крайней мере, до конца нынешнего сезона. Никаких предложений на данный момент рассматривать не намерен.– Зачем об этом думать? Ты должен постоянно развиваться в профессиональном плане. Если сам игрок выходит на новый уровень, это обязательно заметят. Сейчас вижу простор для прогресса в "Оренбурге". Торопить переход куда-то не вижу смысла, – сказал Сутормин.