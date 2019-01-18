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Алексей Сутормин о Каррере в "Оренбурге": сразу было понятно – это обыкновенный вброс

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин прокомментировал трансферные слухи.

– В январе говорили, что эти сборы "Оренбург" может начать под руководством Карреры. Дескать, Трабукки станет спортивным директором вашего клуба и пригласит итальянца…

– Да, читал. Был в отпуске, на отдыхе. И, если честно, даже не стал вдаваться в подробности. Сразу было понятно – это обыкновенный вброс, кто-то решил словить хайп. Вокруг российского футбола это постоянно происходит. Если бы информация соответствовала действительности, мы бы узнали все не из СМИ.

– Но теоретически вы могли бы представить Карреру в роли главного тренера "Оренбурга" ?

– На сегодняшний день это невозможно. У нас прекрасный тренерский штаб. Руководству нет смысла что-то менять. В "Оренбурге" все стабильно, даже странно, что мы попали в новостные сводки по такому странному поводу.

– Писали и об интересе к вам со стороны "Зенита" . Из Питера звонили?

– Тоже нет. На меня лично никто не выходил. И я даже этому рад. Ничто не отвлекает от подготовки. Меня в "Оренбурге" все устраивает. Хочу здесь играть. По крайней мере, до конца нынешнего сезона. Никаких предложений на данный момент рассматривать не намерен.

– Но у вас же есть профессиональные амбиции. В каком топ-клубе предпочли бы оказаться в будущем?

– Зачем об этом думать? Ты должен постоянно развиваться в профессиональном плане. Если сам игрок выходит на новый уровень, это обязательно заметят. Сейчас вижу простор для прогресса в "Оренбурге". Торопить переход куда-то не вижу смысла, – сказал Сутормин.

"Советский спорт"
Сегодня, 07:39
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