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Игорь Гамула: Еременко послужит хорошим усилением для "Ростова". Есть лишь один нюанс...

Известный тренер Игорь Гамула прокомментировал трансфер Романа Ерёменко в "Ростов".

"Еременко послужит хорошим усилением для "Ростова". Карпин знает, что делает. Есть лишь один нюанс в плане лимита, так как Роман все же является иностранцем.

"Спартак" зря отпустил его, Еременко не раскрыл весь свой потенциал и не успел показать, на что способен", — сказал Гамула.

Sport24
Теги: Гамула Ростов Карпин Еременко Спартак
Сегодня, 13:23
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#1  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 14:34)
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Пусть лучше поскорее раскрывают свой потенциал Игнатов с Умяровым, чем занимать место легом, и ждать у моря погоды.


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Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
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