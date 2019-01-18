Игорь Гамула: Еременко послужит хорошим усилением для "Ростова". Есть лишь один нюанс...

Известный тренер Игорь Гамула прокомментировал трансфер Романа Ерёменко в "Ростов"."Еременко послужит хорошим усилением для "Ростова". Карпин знает, что делает. Есть лишь один нюанс в плане лимита, так как Роман все же является иностранцем."Спартак" зря отпустил его, Еременко не раскрыл весь свой потенциал и не успел показать, на что способен", — сказал Гамула.