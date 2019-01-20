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Родригу Бекао: мне действительно 23 года!

Защитник ЦСКА Родригу Бекао дал интервью клубной пресс-службе армейцев. Бразильский футболист празднует сегодня 23-летие.

"Хорошо, что все знают правду, мне действительно 23! Я не против шуток насчет возраста, таким образом тренеры и одноклубники демонстрируют любовь ко мне. Тренерский штаб все время подкалывает меня и шутят. Это очень приятно и я тоже их очень люблю. Ребята пытаются развеселить всех, а я в стремлюсь делать все, чтобы отплатить за эту любовь и соответствовать их ожиданиям", – цитирует Бекао ютуб-канал ЦСКА.

Теги: Бекао ЦСКА
Вчера, 22:23
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(5)
#7  нетрал   (Вчера, 23:25)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
что то он рано постарел .....
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#6  CSKA-180505  Североморск (Вчера, 23:20)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Представляю как выглядит его папа... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#5  Антуан Грейцман  Челябинск (Вчера, 23:14)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
КАМАЗ
Интересно, а сколько можно заработать, выдав никому неизвестного, но хорошего, 28-летного парня за 20-летнего?

Африканцы пользуются. Не без успеха.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#4  Bolo Yeung   (Вчера, 22:52)
  • -6
  •  (12)

да хоть 43,никакой разницы
Регистрация: 9.01.2019 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Вчера, 22:52)
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Где то по конюшне гуляет вирус Думбия..
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Викторис   (Вчера, 22:43)
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
да кто вас там знает кому сколько лет
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Вчера, 22:28)
  • -9
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Ху#во ты сохранился, дядя satisfied


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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