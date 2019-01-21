Георгий Джикия: Мелкадзе похож на Игуаина. Только у Игуаина больше живот

Защитник "Спартака" Георгий Джикия сравнил Георгия Мелкадзе и Гонсало Игуаина, а также оценил молодых игроков из "Чертаново", которые присоединились к команде.– Хорошие ребята. Чертановские отлично себя проявляют. Наиль Умяров многих впечатлил лидерскими качествами. Может подсказать, взять игру на себя. 2000 года рождения, а как будто уже давно в "Спартаке". Наши, спартаковские, тоже молодцы – доказывают, бьются. Прекрасно понимают, что есть шанс закрепиться и остаться в команде.– Общаемся. Вот вчера вечером с Ломовицким в нарды играли.– Он меня! В длинные. Я-то обычно в короткие играю. Спонтанно получилось. Иногда нарды, иногда кино посмотрим, иногда в PlayStation поиграем. В общем, проводим время. Никогда не смотрю на возраст. Это глупость – считать, что если человек младше, то вам не о чем общаться. Так что с молодыми говорим. Может, не забудут, когда я постарею, возьмут меня куда-то с собой!– Его не надо опекать, он сам кого хочешь опекать будет!– Молодец он, пашет, цепляется за шанс. Он все понимает, не первый год играет. Хорошо, что и сейчас обратили внимание. Надо закрепиться, тренироваться и играть с нами. Говорю ему – старайся, все от тебя зависит.– Уверенный, наглый нападающий. Мне нравится, что не боится, не убирает ноги, агрессивно идет в борьбу. Пусть держится рядом, все будет нормально!– Похож, да. Правда, у Игуаина живот больше…