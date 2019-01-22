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"Локомотив" объявил состав на матч с "Зенитом"

"Локомотив" объявил состав на матч 1-го тура турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" с "Зенитом".

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Денисов, Крыховяк, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов

Запасные: Коченков, Сычёв, Михалик, Хёведес, Идову, Лапшов, Логинов, Тарасов, Фернандеш, Баринов, Куликов, Миронов, Тугарев, Эдер
Теги: Локомотив Зенит
Сегодня, 19:31
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