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Владислав Радимов: Паредес – хороший футболист, но если за него дадут огромные деньги...

Экс-капитан "Зенита", а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о возможном уходе Леандро Паредеса из "Зенита".

– Как вам матч "Зенита" и "Локомотива"?

– Товарищеский турнир, ничего особенного – идет подготовка, темп игры недостаточно высокий. Если "Локо" победил, значит он, наверное, был сильнее.

– Много разговоров о возможном уходе Паредеса. "Зениту" стоит отпустить аргентинца? Или нужно удержать?

– Это палка о двух концах. Мы живем в мире финансового фэйр-плей, и если за него дадут огромные деньги...Продают даже Роналду из мадридского "Реала". В нашем мире возможно все. То, что Паредес – хороший футболист, все знают. Его минусы – игра в отборе и желтые карточки, но человек отдается игре, насколько может, отлично видит поле, у него хороший удар, классные передачи. А стоит отпускать или нет – это уже финансовый аспект.

– Потенциальные новички петербуржцев – Акунья и Бадель. Что думаете на их счет?

– Ни того, ни другого не видел ни разу, мне сложно говорить.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Радимов Паредес Зенит
Сегодня, 16:09
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#1  sanyapytilin   (Сегодня, 16:39)
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Болеет за:
ЦСКА
Хороший, но немотивированный и, похоже что, капризный. Для команды это в минус, он не лидер как Халк, за ним ещё прислуга нужна.


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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