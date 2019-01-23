Владислав Радимов: Паредес – хороший футболист, но если за него дадут огромные деньги...

Экс-капитан "Зенита", а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о возможном уходе Леандро Паредеса из "Зенита".– Товарищеский турнир, ничего особенного – идет подготовка, темп игры недостаточно высокий. Если "Локо" победил, значит он, наверное, был сильнее.– Это палка о двух концах. Мы живем в мире финансового фэйр-плей, и если за него дадут огромные деньги...Продают даже Роналду из мадридского "Реала". В нашем мире возможно все. То, что Паредес – хороший футболист, все знают. Его минусы – игра в отборе и желтые карточки, но человек отдается игре, насколько может, отлично видит поле, у него хороший удар, классные передачи. А стоит отпускать или нет – это уже финансовый аспект.– Ни того, ни другого не видел ни разу, мне сложно говорить.