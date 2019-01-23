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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владислав Радимов: Паредес – хороший футболист, но если за него дадут огромные деньги...
Экс-капитан "Зенита", а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о возможном уходе Леандро Паредеса из "Зенита".
– Как вам матч "Зенита" и "Локомотива"?
– Товарищеский турнир, ничего особенного – идет подготовка, темп игры недостаточно высокий. Если "Локо" победил, значит он, наверное, был сильнее.
– Много разговоров о возможном уходе Паредеса. "Зениту" стоит отпустить аргентинца? Или нужно удержать?
– Это палка о двух концах. Мы живем в мире финансового фэйр-плей, и если за него дадут огромные деньги...Продают даже Роналду из мадридского "Реала". В нашем мире возможно все. То, что Паредес – хороший футболист, все знают. Его минусы – игра в отборе и желтые карточки, но человек отдается игре, насколько может, отлично видит поле, у него хороший удар, классные передачи. А стоит отпускать или нет – это уже финансовый аспект.
– Потенциальные новички петербуржцев – Акунья и Бадель. Что думаете на их счет?
– Ни того, ни другого не видел ни разу, мне сложно говорить.
"Спорт-Экспресс"
– Как вам матч "Зенита" и "Локомотива"?
– Товарищеский турнир, ничего особенного – идет подготовка, темп игры недостаточно высокий. Если "Локо" победил, значит он, наверное, был сильнее.
– Много разговоров о возможном уходе Паредеса. "Зениту" стоит отпустить аргентинца? Или нужно удержать?
– Это палка о двух концах. Мы живем в мире финансового фэйр-плей, и если за него дадут огромные деньги...Продают даже Роналду из мадридского "Реала". В нашем мире возможно все. То, что Паредес – хороший футболист, все знают. Его минусы – игра в отборе и желтые карточки, но человек отдается игре, насколько может, отлично видит поле, у него хороший удар, классные передачи. А стоит отпускать или нет – это уже финансовый аспект.
– Потенциальные новички петербуржцев – Акунья и Бадель. Что думаете на их счет?
– Ни того, ни другого не видел ни разу, мне сложно говорить.
"Спорт-Экспресс"
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