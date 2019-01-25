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Бранислав Иванович: Семин - это Фергюсон российского футбола

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в беседе с пресс-службой клуба сравнил главного тренера московского "Локомотив" Юрия Семина с сэром Алексом Фергюсоном.

Сербский футболист и российский специалист пообщались перед матчем Кубка МАТЧ ПРЕМЬЕР, в котором питерцы проиграли железнодорожникам (1:3).

Первым российским клубом Ивановича был "Локомотив", в котором Семин тогда работал спортивным директором.

"Мы все равно тогда пересеклись в "Локо". Семин в то время был спортивным директором. Юрию Палычу мне всегда есть что сказать - у меня к нему очень хорошее отношение! Мое мнение: Семин - это Алекс Фергюсон российского футбола", - цитирует Ивановича ФК "Зенит".
Теги: Иванович Зенит Семин Локомотив
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