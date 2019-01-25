Глава Ростовской области: по итогам сезона наша команда должна быть в шестерке сильнейших

Губернатор Ростовской области Василий Голубев оценил выступление "Ростова" в текущем сезоне РПЛ."В прошлом году мы не ставили перед нашими футболистами задачи занять какое-то определенное место. Главным было - провести реорганизацию в клубе. Считаю, что менеджмент с этим справился. Так, донскому клубу удалось избавиться от хронической болезни долгов, которая преследовала "Ростов" практически с момента его существования.Теперь можно подумать и о том, чтобы ставить перед командой определенные турнирные задачи. Надеюсь, накануне первого матча, который пройдет на "Ростов-арене" 24 февраля, мы с командой найдем время, чтобы встретиться. Там я и выскажу футболистам свое пожелание. Думаю, по итогам чемпионата они должны быть в шестерке сильнейших команд страны", - сказал Голубев.После 17 туров "Ростов" набрал 24 очка и занимает седьмое место в таблице РПЛ.