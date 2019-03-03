"У собаки Черданцева ипотечка". "Локомотив" сделал свою "Лигу плохих шуток"

В прошлом году большую популярность в рунете набрал проект "Лига плохих шуток", в котором два человека пытаются рассмешить друг друга соответствующим названию юмором. Первым из футбольных клубов вписался в формат "Локомотив": после неплохого стартового выпуска железнодорожники не остановились и посадили перед камерой Брайана Идову и Фёдора Смолова.Конечно, не всем по душе такой юмор, на то шутки и плохие, но несколько из них наверняка заставят Вас хотя бы улыбнуться.Не хватило только самоиронии Феди: шуток про Джордана и Паненку креативщики клуба не написали.А вот над Идову пошутили в первом выпуске, который тоже стоит посмотреть. Антон Коченков, в отличие от Дмитрия Тарасова, часто не въезжал в смысл, но почему Брайану Идову не напоминают про подарки на новый год, понятно всем. И так привезёт.