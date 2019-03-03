Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Локомотив (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Локомотив
|03.03.19
|Крылья
Советов
|Анжи
|10.03.19
|Локомотив
|Сыгранные
|Локомотив
|2 - 108.12.18
|Оренбург
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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"У собаки Черданцева ипотечка". "Локомотив" сделал свою "Лигу плохих шуток"
В прошлом году большую популярность в рунете набрал проект "Лига плохих шуток", в котором два человека пытаются рассмешить друг друга соответствующим названию юмором. Первым из футбольных клубов вписался в формат "Локомотив": после неплохого стартового выпуска железнодорожники не остановились и посадили перед камерой Брайана Идову и Фёдора Смолова.
Конечно, не всем по душе такой юмор, на то шутки и плохие, но несколько из них наверняка заставят Вас хотя бы улыбнуться.
Не хватило только самоиронии Феди: шуток про Джордана и Паненку креативщики клуба не написали.
А вот над Идову пошутили в первом выпуске, который тоже стоит посмотреть. Антон Коченков, в отличие от Дмитрия Тарасова, часто не въезжал в смысл, но почему Брайану Идову не напоминают про подарки на новый год, понятно всем. И так привезёт.
Конечно, не всем по душе такой юмор, на то шутки и плохие, но несколько из них наверняка заставят Вас хотя бы улыбнуться.
Не хватило только самоиронии Феди: шуток про Джордана и Паненку креативщики клуба не написали.
А вот над Идову пошутили в первом выпуске, который тоже стоит посмотреть. Антон Коченков, в отличие от Дмитрия Тарасова, часто не въезжал в смысл, но почему Брайану Идову не напоминают про подарки на новый год, понятно всем. И так привезёт.
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