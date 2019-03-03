Локомотив (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Анжи10.03.19Локомотив
Сыгранные
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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"У собаки Черданцева ипотечка". "Локомотив" сделал свою "Лигу плохих шуток"

В прошлом году большую популярность в рунете набрал проект "Лига плохих шуток", в котором два человека пытаются рассмешить друг друга соответствующим названию юмором. Первым из футбольных клубов вписался в формат "Локомотив": после неплохого стартового выпуска железнодорожники не остановились и посадили перед камерой Брайана Идову и Фёдора Смолова.

Конечно, не всем по душе такой юмор, на то шутки и плохие, но несколько из них наверняка заставят Вас хотя бы улыбнуться.



Не хватило только самоиронии Феди: шуток про Джордана и Паненку креативщики клуба не написали.

А вот над Идову пошутили в первом выпуске, который тоже стоит посмотреть. Антон Коченков, в отличие от Дмитрия Тарасова, часто не въезжал в смысл, но почему Брайану Идову не напоминают про подарки на новый год, понятно всем. И так привезёт.

Теги: Локомотив Смолов Идову Тарасов Коченков
Сегодня, 16:04
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#2  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 17:24)
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Болеет за:
«Спартак»
У Идову акцент меньше,чем у Смолова. Круто


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#1  dimon-k   (Сегодня, 17:15)
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Болеет за:
«Локомотив»
smile
Регистрация: 28.04.2014 [жалоба]
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