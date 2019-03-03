Роман Широков: кто-то только в пьяном бреду мог предположить, что Кучук сменит Хохлова

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Динамо (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Уфа
|03.03.19
|Динамо
|Динамо
|10.03.19
|Спартак
|Сыгранные
|Динамо
|4 - 009.12.18
|Урал
|Рубин
|1 - 130.11.18
|Динамо
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:02
Танкреди Палмери: если "Зенит" действительно продаст Паредеса за €47 млн, то они совершат отличную сделку (1)
Танкреди Палмери: если "Зенит" действительно продаст Паредеса за €47 млн, то они совершат отличную сделку (1)
15:45
Дмитрий Хохлов опроверг слухи о своей отставке после состоявшегося совета директоров "Динамо" (2)
Дмитрий Хохлов опроверг слухи о своей отставке после состоявшегося совета директоров "Динамо" (2)
11:40
Лютая дичь в "Монако". Отстранение игроков, отстранение Анри и возвращение Жардима спустя три месяца (12)
Лютая дичь в "Монако". Отстранение игроков, отстранение Анри и возвращение Жардима спустя три месяца (12)
09:37
Бывший защитник "Зенита" Сергей Попов получил должность в тренерском штабе луганской "Зари" (2)
Бывший защитник "Зенита" Сергей Попов получил должность в тренерском штабе луганской "Зари" (2)
06:02
Френки де Йонг: мое решение перейти в "Барселону" не направлено против "Манчестер Сити" или "ПСЖ"
Френки де Йонг: мое решение перейти в "Барселону" не направлено против "Манчестер Сити" или "ПСЖ"
Роман Широков: кто-то только в пьяном бреду мог предположить, что Кучук сменит Хохлова
Спортивный директор "Динамо" Роман Широков назвал "пьяным бредом" информацию о возможной отставке главного тренера команды Дмитрия Хохлова.
- Хохлов остается главным тренером "Динамо"?
- А он разве должен был уйти?
- Была информация, что его может сменить Кучук.
- Какой Кучук? Вы чего? Вы вообще что ли… Никогда даже ничего такого не рассматривалось. И вообще как вы себе представляете: поменять тренера после первого сбора?! Это надо вообще с головой не дружить что ли?
- В российском футболе всякое бывает. Информация о возможных перестановках в "Динамо" появлялась.
- Хм. Это какая-то пьяная фантазия. Ничем не подкрепленная и ничем необоснованная. Только так можно себе это вообразить. Сложно такое представить. "Динамо" - солидная организация. Какой здравомыслящий человек может убрать тренера после первого сбора? Мне вот просто даже интересно.
-Значит, Хохлов остается?
- Все у нас стабильно. Даже никто и не думал и не рассматривал этот вопрос. Кто-то в пьяном бреду если только мог себе это представить…
"Спорт-Экспресс"
- Хохлов остается главным тренером "Динамо"?
- А он разве должен был уйти?
- Была информация, что его может сменить Кучук.
- Какой Кучук? Вы чего? Вы вообще что ли… Никогда даже ничего такого не рассматривалось. И вообще как вы себе представляете: поменять тренера после первого сбора?! Это надо вообще с головой не дружить что ли?
- В российском футболе всякое бывает. Информация о возможных перестановках в "Динамо" появлялась.
- Хм. Это какая-то пьяная фантазия. Ничем не подкрепленная и ничем необоснованная. Только так можно себе это вообразить. Сложно такое представить. "Динамо" - солидная организация. Какой здравомыслящий человек может убрать тренера после первого сбора? Мне вот просто даже интересно.
-Значит, Хохлов остается?
- Все у нас стабильно. Даже никто и не думал и не рассматривал этот вопрос. Кто-то в пьяном бреду если только мог себе это представить…
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.