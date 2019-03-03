Динамо (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Уфа03.03.19Динамо
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Динамо4 - 009.12.18Урал
Рубин1 - 130.11.18Динамо

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Роман Широков: кто-то только в пьяном бреду мог предположить, что Кучук сменит Хохлова

Спортивный директор "Динамо" Роман Широков назвал "пьяным бредом" информацию о возможной отставке главного тренера команды Дмитрия Хохлова.

- Хохлов остается главным тренером "Динамо"?

- А он разве должен был уйти?

- Была информация, что его может сменить Кучук.

- Какой Кучук? Вы чего? Вы вообще что ли… Никогда даже ничего такого не рассматривалось. И вообще как вы себе представляете: поменять тренера после первого сбора?! Это надо вообще с головой не дружить что ли?

- В российском футболе всякое бывает. Информация о возможных перестановках в "Динамо" появлялась.

- Хм. Это какая-то пьяная фантазия. Ничем не подкрепленная и ничем необоснованная. Только так можно себе это вообразить. Сложно такое представить. "Динамо" - солидная организация. Какой здравомыслящий человек может убрать тренера после первого сбора? Мне вот просто даже интересно.

-Значит, Хохлов остается?


- Все у нас стабильно. Даже никто и не думал и не рассматривал этот вопрос. Кто-то в пьяном бреду если только мог себе это представить…

"Спорт-Экспресс"
Теги: Широков Хохлов Кучук Динамо
Сегодня, 16:25
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#1  safonas   (Сегодня, 16:42)
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спорт дир, а общается как быдлан с подворотни


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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