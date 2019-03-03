Роман Широков: кто-то только в пьяном бреду мог предположить, что Кучук сменит Хохлова

Спортивный директор "Динамо" Роман Широков назвал "пьяным бредом" информацию о возможной отставке главного тренера команды Дмитрия Хохлова.- А он разве должен был уйти?- Какой Кучук? Вы чего? Вы вообще что ли… Никогда даже ничего такого не рассматривалось. И вообще как вы себе представляете: поменять тренера после первого сбора?! Это надо вообще с головой не дружить что ли?- Хм. Это какая-то пьяная фантазия. Ничем не подкрепленная и ничем необоснованная. Только так можно себе это вообразить. Сложно такое представить. "Динамо" - солидная организация. Какой здравомыслящий человек может убрать тренера после первого сбора? Мне вот просто даже интересно.- Все у нас стабильно. Даже никто и не думал и не рассматривал этот вопрос. Кто-то в пьяном бреду если только мог себе это представить…