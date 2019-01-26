РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Станислав Черчесов - о Кубке "Матч Премьер": весь тренерский штаб сборной здесь

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о Кубке "Матч Премьер".

"Нам удобно. Тут четыре команды, много кандидатов в сборную. Поэтому мы всем тренерским штабом здесь. Мы и тренировки посмотрели, кто какие акценты ставит. Нам легче игроков понимать", – сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
Теги: Черчесов
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