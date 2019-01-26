РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Андрей Аршавин сыграет на Кубке Легенд

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин впервые сыграет на "Кубке легенд", сообщается на официальном сайте турнира.

Матчи пройдут 23 и 24 февраля. Напомним, что последним клубом бывшего нападающего "Зенита" и "Арсенала" был "Кайрат".
Теги: Аршавин
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