Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Айртон: в Бразилии уже знают о нашем сходстве с Зобниным

Защитник "Спартака" Айртон Лукас, который перешёл в клуб этой зимой, рассказал, что сблизился с полузащитником команды Романом Зобниным в связи с шутками об их внешнем сходстве, а также об адаптации в коллективе.

"Адаптируюсь потихоньку. Удобно, что вхожу в команду именно со сборов. В "Спартаке" хватает бразильцев, которые помогают. В результате у меня есть всё необходимое. Меня тепло встретил Педро Роша, я провёл день у него дома. Отлично общаюсь с Зобниным. Сблизились на теме шуток про внешнее сходство. Я выложил в "Инстаграме" нашу совместную фотографию, так что в Бразилии уже тоже знают.

Почему немного хромал после матча с "Зенитом"? Да, чуть-чуть ударился, болело, но к следующему матчу буду готов, точно", - цитирует Айртона "Чемпионат.сом".
Теги: Айртон Зобнин Спартак
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