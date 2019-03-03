Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Спартак (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Динамо
|10.03.19
|Спартак
|Сыгранные
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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Айртон: в Бразилии уже знают о нашем сходстве с Зобниным
Защитник "Спартака" Айртон Лукас, который перешёл в клуб этой зимой, рассказал, что сблизился с полузащитником команды Романом Зобниным в связи с шутками об их внешнем сходстве, а также об адаптации в коллективе.
"Адаптируюсь потихоньку. Удобно, что вхожу в команду именно со сборов. В "Спартаке" хватает бразильцев, которые помогают. В результате у меня есть всё необходимое. Меня тепло встретил Педро Роша, я провёл день у него дома. Отлично общаюсь с Зобниным. Сблизились на теме шуток про внешнее сходство. Я выложил в "Инстаграме" нашу совместную фотографию, так что в Бразилии уже тоже знают.
Почему немного хромал после матча с "Зенитом"? Да, чуть-чуть ударился, болело, но к следующему матчу буду готов, точно", - цитирует Айртона "Чемпионат.сом".
"Адаптируюсь потихоньку. Удобно, что вхожу в команду именно со сборов. В "Спартаке" хватает бразильцев, которые помогают. В результате у меня есть всё необходимое. Меня тепло встретил Педро Роша, я провёл день у него дома. Отлично общаюсь с Зобниным. Сблизились на теме шуток про внешнее сходство. Я выложил в "Инстаграме" нашу совместную фотографию, так что в Бразилии уже тоже знают.
Почему немного хромал после матча с "Зенитом"? Да, чуть-чуть ударился, болело, но к следующему матчу буду готов, точно", - цитирует Айртона "Чемпионат.сом".
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