Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Спартак (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Динамо
|10.03.19
|Спартак
|Сыгранные
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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Андрей Воронин: неправильно заставлять надевать майки в поддержку Глушакова
Бывший нападающий сборной Украины и московского "Динамо" Андрей Воронин поделился своим мнением о переходе Ракицкого в "Зенит", интервью Самедова и судьбе Кокорина с Мамаевым.
– Ваш друг Александр Самедов, отвечая на вопрос, почему он такой невеселый на знаменитом фото игроков "Спартака" в поддержку Дениса Глушакова, сказал: "Все очень просто – принесли майки, сказали, что надо надеть…"
– Ох… Мне сложно комментировать эту ситуацию, так как я не находился внутри "Спартака". Но если это все шло не от души игроков, не по велению сердца, то я такие вещи не одобряю. Инициатива должна исходить из коллектива. Если ребята хотят поддержать своего капитана, то ради бога. Если все это осуществляется сверху, в приказном порядке, то я лично в таких делах старался не участвовать. Неправильно заставлять надевать майки. Уже 2019 год на дворе вообще-то. Я против обязаловки.
Неправильно поддерживать Глушакова по приказу. Это личный выбор каждого. Ведь сейчас за Кокорина и Мамаева люди выступают по велению души.
"Спорт-Экспресс"
– Ваш друг Александр Самедов, отвечая на вопрос, почему он такой невеселый на знаменитом фото игроков "Спартака" в поддержку Дениса Глушакова, сказал: "Все очень просто – принесли майки, сказали, что надо надеть…"
– Ох… Мне сложно комментировать эту ситуацию, так как я не находился внутри "Спартака". Но если это все шло не от души игроков, не по велению сердца, то я такие вещи не одобряю. Инициатива должна исходить из коллектива. Если ребята хотят поддержать своего капитана, то ради бога. Если все это осуществляется сверху, в приказном порядке, то я лично в таких делах старался не участвовать. Неправильно заставлять надевать майки. Уже 2019 год на дворе вообще-то. Я против обязаловки.
Неправильно поддерживать Глушакова по приказу. Это личный выбор каждого. Ведь сейчас за Кокорина и Мамаева люди выступают по велению души.
"Спорт-Экспресс"
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