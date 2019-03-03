Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Андрей Воронин: неправильно заставлять надевать майки в поддержку Глушакова

Бывший нападающий сборной Украины и московского "Динамо" Андрей Воронин поделился своим мнением о переходе Ракицкого в "Зенит", интервью Самедова и судьбе Кокорина с Мамаевым.

– Ваш друг Александр Самедов, отвечая на вопрос, почему он такой невеселый на знаменитом фото игроков "Спартака" в поддержку Дениса Глушакова, сказал: "Все очень просто – принесли майки, сказали, что надо надеть…"

– Ох… Мне сложно комментировать эту ситуацию, так как я не находился внутри "Спартака". Но если это все шло не от души игроков, не по велению сердца, то я такие вещи не одобряю. Инициатива должна исходить из коллектива. Если ребята хотят поддержать своего капитана, то ради бога. Если все это осуществляется сверху, в приказном порядке, то я лично в таких делах старался не участвовать. Неправильно заставлять надевать майки. Уже 2019 год на дворе вообще-то. Я против обязаловки.

Неправильно поддерживать Глушакова по приказу. Это личный выбор каждого. Ведь сейчас за Кокорина и Мамаева люди выступают по велению души.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Воронин Глушаков Спартак
Вчера, 23:32
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(2)
#4  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 00:50)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Журналюга - гнида. Всё.


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#3  fd65   (Сегодня, 00:16)
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Болеет за:
«Спартак»
Неправильно поддерживать АТО, если это не от души...., и чморить Ракицкого.. , как то так..
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#2  Мишке   (Сегодня, 00:00)
  • -1
  •  (1)

Да ну, там же никто не заставлял. "мы- свинья". "Инициатива исходила от всех игроков команды". Идут свинтачки по коридору и от каждого исходит инициатива. И это не смрад свиной, а тот самый "дух"
А Самедов был не в курсе, что от него тоже исходит инициатива, потому и недоволен остался.


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мишке братское серце ат души в душу жызнь
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#1  brysy  москва (Вчера, 23:47)
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
А сколько ещё собираются муслыжить эту тему, через год появится ещё какой-нибудь друг Самедова и опять будут спрашивать, почему у него на фото кислое лицо, да у него оно было кислое, потому, как он уже знал, что его уже в команде не будет и ему до фонаря все эти акции.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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