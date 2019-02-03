РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Кирилл Комбаров: Федор Емельяненко – легенда для одного или нескольких поколений

Защитник и капитан "Арсенала" Кирилл Комбаров прокомментировал поражение российского бойца Федора Емельяненко американцу Райану Бейдеру в финале "Гран-при" Bellator.

"Не хочу говорить о последнем бое, который все мы смотрели и болели за Федора. Он в любом случае был и останется легендой. После него еще долго не будет такого же бойца. Не буду говорить, нужно или нет ему завершать карьеру. Он сам примет решение. На него вылилось много критики и в прессе, и в соцсетях. Но это не меняет главного. Он легенда для одного или нескольких поколений, он пример того, как нужно стараться, трудиться и оставаться скромным человеком – не только на ринге, но и в жизни", - цитирует Комбарова "Спорт-Экспресс".
Теги: Комбаров К.
Вчера, 21:53
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#1  P.V.  МОбл (Вчера, 22:53)
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Болеет за:
ЦСКА
Возраст своё берёт. Федя учись стрелять , при нашей жизни это полезно


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
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