РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Кирилл Комбаров – о наказании Нурмагомедову: девятимесячная дисквалификация несправедлива

Защитник и капитан "Арсенала" Кирилл Комбаров назвал 9-месячную дисквалификацию российского бойца и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором несправедливым и политическим наказанием.

– За UFC вы следите внимательно. Какой из недавних боев впечатлил больше всего?

– Знаете, раньше я следил за единоборствами намного более внимательно. Сейчас у меня намного меньше времени. Самым ярким из последних назову бой Хабиба против Конора, – сказал Комбаров.

– Наказание Хабиба за прыжок в зал после боя с Конором – дисквалификация 9 месяцев и штраф 500 тысяч долларов, тогда как у ирландца 6-месячная дисквалификация и 50-тысячный штраф – считаете адекватным?

– Конечно же, нет. Наверное, в определенной степени в этом есть некий политический момент. Девятимесячная дисквалификация несправедлива. И такой огромный штраф – тоже.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Комбаров К.
Вчера, 22:14
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