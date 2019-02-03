Кирилл Комбаров – о наказании Нурмагомедову: девятимесячная дисквалификация несправедлива

Защитник и капитан "Арсенала" Кирилл Комбаров назвал 9-месячную дисквалификацию российского бойца и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором несправедливым и политическим наказанием.– Знаете, раньше я следил за единоборствами намного более внимательно. Сейчас у меня намного меньше времени. Самым ярким из последних назову бой Хабиба против Конора, – сказал Комбаров.– Конечно же, нет. Наверное, в определенной степени в этом есть некий политический момент. Девятимесячная дисквалификация несправедлива. И такой огромный штраф – тоже.