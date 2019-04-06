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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Новости партнеров

Георгий Мелкадзе: чемпионская гонка для "Спартака" не закончена

Футболист «Спартака» Георгий Мелкадзе после поражения в дерби от ЦСКА (0:2) назвал счёт матча несправедливым и заявил, что команда продолжит участвовать в чемпионской гонке, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

Фото: ФК «Спартак»
– Что случилось в перерыве, почему вышли и сразу пропустили?

– Не знаю, но в футболе есть правило «не забиваешь ты – забивают тебе». Сегодня оно сработало.

– Что сказал Кононов в раздевалке?

– Он сказал, что с нами, что мы одним целым делим эту боль. Надо идти дальше.

– Чемпионская гонка для «Спартака» закончена?

– Нет, не закончена.

– Ситуация с контрактом не сказывалась на футболе?

– Нет, не сказывалась. По контракту не буду комментировать.

– Почему «Спартак» опаснее в контратаках, чем в позиционных, хотя Кононов говорил о спартаковском футболе?

– Не всегда это получается, конечно. Стараемся играть низом, ещё от нас требуют отбирать мяч сразу после потери, это получается немного лучше. Но не всё же сразу должно получаться, идём от одного к другому.

– Учитывая количество моментов, счёт не по игре?

– Счёт, конечно, не по игре. Справедливым был бы счёт 2:2.
Теги: Мелкадзе Спартак ЦСКА
Сегодня, 22:00
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13
(4)
#13  FanatFCSM  Moscow (Сегодня, 23:05)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ебанулись все там в край? Тупое отрицание и бесполезный позитив...


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
#12  Ironhorse  Пенза (Сегодня, 22:59)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Свиной долбоеп, какой нафиг счёт не по игре, вы во втором тайме проигрывая 0:2 один раз ударили в створ. И вообще какой контракт, сезон помидоров и хурмы начинается


--------------------
Я никогда не устану повторять...
Регистрация: 1.08.2009 [жалоба]
#11  utekay  Россия (Сегодня, 22:55)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
какая гонка...хозяин прямо сказал, что продаёт этот кодхоз.
только никто не спешит становиться в очередь.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#10  vitaliy1977  Калининград (Сегодня, 22:43)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Особенно у тебя......
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
#9  citrus63   Самара (Сегодня, 22:42)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Крылья Сов»
В 22-ом может снова вам Федун купит чемпионство на юбилей. smirk
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#8  pasol   (Сегодня, 22:39)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Бавария»
– Чемпионская гонка для «Спартака» закончена?
– Нет, не закончена.


Мы - чемпионы "Тарасовки" по поеданию борща! joy
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#7  pivo69  Германия (Сегодня, 22:29)
  • +1
  •  (1)

Нет, не сказывалась. По контракту не буду комментировать.

Правильно,просто валите на все четыре...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#6  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 22:27)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
– Чемпионская гонка для «Спартака» закончена?
– Нет, не закончена.

Она перенесена на следующий сезон blush


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#5  miktar   (Сегодня, 22:12)
  • 0
  •  (8)

будете через 15 лет. Когда- то же вымрут помогальщики ваших "побед"


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#4  anonymous   (Сегодня, 22:09)
  • +4
  •  (8)

впереди ещё одна копа!
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#3  Саша Стаканчиков  - (Сегодня, 22:08)
  • -5
  •  (7)

в Крылья Советов тебя


--------------------
цска- команда глушаковых -)))
Регистрация: 24.03.2019 [жалоба]
#2  Deny  Москва (Сегодня, 22:07)
  • +1
  •  (9)

Конечно, не по игре. Пеналь не дали, было бы 0:3
Регистрация: 28.08.2008 [жалоба]
#1  kuzz  Москва (Сегодня, 22:02)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Проблема ребята, что она у вас (всей системы спартаковской) и не начиналась
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
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