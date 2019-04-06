Георгий Мелкадзе: чемпионская гонка для "Спартака" не закончена

Футболист «Спартака» Георгий Мелкадзе после поражения в дерби от ЦСКА (0:2) назвал счёт матча несправедливым и заявил, что команда продолжит участвовать в чемпионской гонке, передаёт корреспондент Rusfootball.info. Фото: ФК «Спартак»

– Не знаю, но в футболе есть правило «не забиваешь ты – забивают тебе». Сегодня оно сработало.– Он сказал, что с нами, что мы одним целым делим эту боль. Надо идти дальше.– Нет, не закончена.– Нет, не сказывалась. По контракту не буду комментировать.– Не всегда это получается, конечно. Стараемся играть низом, ещё от нас требуют отбирать мяч сразу после потери, это получается немного лучше. Но не всё же сразу должно получаться, идём от одного к другому.– Счёт, конечно, не по игре. Справедливым был бы счёт 2:2.