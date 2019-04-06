Россия РПЛ 2018/19
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Георгий Мелкадзе: чемпионская гонка для "Спартака" не закончена
Футболист «Спартака» Георгий Мелкадзе после поражения в дерби от ЦСКА (0:2) назвал счёт матча несправедливым и заявил, что команда продолжит участвовать в чемпионской гонке, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
Фото: ФК «Спартак»
– Не знаю, но в футболе есть правило «не забиваешь ты – забивают тебе». Сегодня оно сработало.
– Что сказал Кононов в раздевалке?
– Он сказал, что с нами, что мы одним целым делим эту боль. Надо идти дальше.
– Чемпионская гонка для «Спартака» закончена?
– Нет, не закончена.
– Ситуация с контрактом не сказывалась на футболе?
– Нет, не сказывалась. По контракту не буду комментировать.
– Почему «Спартак» опаснее в контратаках, чем в позиционных, хотя Кононов говорил о спартаковском футболе?
– Не всегда это получается, конечно. Стараемся играть низом, ещё от нас требуют отбирать мяч сразу после потери, это получается немного лучше. Но не всё же сразу должно получаться, идём от одного к другому.
– Учитывая количество моментов, счёт не по игре?
– Счёт, конечно, не по игре. Справедливым был бы счёт 2:2.
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