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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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"Ваня, верни носки!" - болельщицы "Уфы" вывесили баннер, обращенный к Новосельцеву

Болельщицы "Уфы" во время матча уфимского клуба с "Ростовом" во время игры обратились к защитнику желто-синих Ивану Новосельцеву.

"Ваня, верни носки", – было написано на плакатах болельщиц.

Напомним, ранее баскетболистка Катерина Кейру, жена Новосельцева, сообщила, что Иван в ее отсутствие вывез из их квартиры все свои вещи – обувь, носки, игрушку и магнитики.
Теги: Ростов УФА Новосельцев
Сегодня, 10:10
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#2  Босх  Россия (Сегодня, 11:09)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Зря они так,сучки уфимские...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#1  ADonskoi   (Сегодня, 10:43)
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Рождена неплохая русская пословица сродни классическому: Вернись! Я все прощу! Литераторы в радости, как и собиратели анекдотов.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
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