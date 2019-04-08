"Ваня, верни носки!" - болельщицы "Уфы" вывесили баннер, обращенный к Новосельцеву

Болельщицы "Уфы" во время матча уфимского клуба с "Ростовом" во время игры обратились к защитнику желто-синих Ивану Новосельцеву."Ваня, верни носки", – было написано на плакатах болельщиц.Напомним, ранее баскетболистка Катерина Кейру, жена Новосельцева, сообщила, что Иван в ее отсутствие вывез из их квартиры все свои вещи – обувь, носки, игрушку и магнитики.