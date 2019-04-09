Россия РПЛ 2018/19
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Александр Алиев: Ракицкий заслуживает места в сборной
Экс-футболист московского "Локомотива" и киевского "Динамо" Александр Алиев прокомментировал решение тренерского штаба сборной Украины не вызывать в сборную футболиста "Зенита" Ярослава Ракицкого.
"Я прекрасно понимаю Ракицкого. Футбол — это спорт, а не политика. Ярик столько сезонов отыграл в "Шахтере". Я не знаю, возможно, у него был какой-то конфликт с тренером Фонсекой? Человек хочет играть в футбол, а зарабатывать деньги и сидеть на скамейке Ракицкий не будет, я же его хорошо знаю.
Он классный игрок, один из топовых в Украине. Для "Зенита" — это серьезное усиление. Да вы и сами уже все увидели. В последнем матче с "Оренбургом" какой мяч со штрафного забил! Он приехал в Россию работать и хочет играть за сборную Украины. Он всегда приезжал в сборную с улыбкой и хорошим настроением.
Ребята хорошо сыграли с Португалией, спору нет, но Ярик заслуживает быть в сборной. Женю Селезнева тоже не вызывали, когда он играл за "Кубань". Такая сейчас ситуация… Я не считаю, что это правильно", — приводит слова Алиева "Спорт уик-энд".
"Я прекрасно понимаю Ракицкого. Футбол — это спорт, а не политика. Ярик столько сезонов отыграл в "Шахтере". Я не знаю, возможно, у него был какой-то конфликт с тренером Фонсекой? Человек хочет играть в футбол, а зарабатывать деньги и сидеть на скамейке Ракицкий не будет, я же его хорошо знаю.
Он классный игрок, один из топовых в Украине. Для "Зенита" — это серьезное усиление. Да вы и сами уже все увидели. В последнем матче с "Оренбургом" какой мяч со штрафного забил! Он приехал в Россию работать и хочет играть за сборную Украины. Он всегда приезжал в сборную с улыбкой и хорошим настроением.
Ребята хорошо сыграли с Португалией, спору нет, но Ярик заслуживает быть в сборной. Женю Селезнева тоже не вызывали, когда он играл за "Кубань". Такая сейчас ситуация… Я не считаю, что это правильно", — приводит слова Алиева "Спорт уик-энд".
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