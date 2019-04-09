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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Александр Алиев: Ракицкий заслуживает места в сборной

Экс-футболист московского "Локомотива" и киевского "Динамо" Александр Алиев прокомментировал решение тренерского штаба сборной Украины не вызывать в сборную футболиста "Зенита" Ярослава Ракицкого.

"Я прекрасно понимаю Ракицкого. Футбол — это спорт, а не политика. Ярик столько сезонов отыграл в "Шахтере". Я не знаю, возможно, у него был какой-то конфликт с тренером Фонсекой? Человек хочет играть в футбол, а зарабатывать деньги и сидеть на скамейке Ракицкий не будет, я же его хорошо знаю.

Он классный игрок, один из топовых в Украине. Для "Зенита" — это серьезное усиление. Да вы и сами уже все увидели. В последнем матче с "Оренбургом" какой мяч со штрафного забил! Он приехал в Россию работать и хочет играть за сборную Украины. Он всегда приезжал в сборную с улыбкой и хорошим настроением.

Ребята хорошо сыграли с Португалией, спору нет, но Ярик заслуживает быть в сборной. Женю Селезнева тоже не вызывали, когда он играл за "Кубань". Такая сейчас ситуация… Я не считаю, что это правильно", — приводит слова Алиева "Спорт уик-энд".
Теги: Ракицкий Алиев Сборная Украины
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#1  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:41)
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Болеет за:
«Зенит»
Порошенко уйдет, ветер перемен подует, вернут его в сборную.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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