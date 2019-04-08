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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Андрей Тихонов возобновит карьеру в любительской лиге

Экс-главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов будет выступать за любительскую команду "Гефест".

"Официально: Андрей Тихонов – в "Гефесте"! Сегодня один из самых любимых футболистов для миллионов российских болельщиков был включен в официальную заявку нашей команды! Уже в ближайшей принципиальной игре против "Динамо" должен состоятся дебют! Добро пожаловать в "Гефест", Андрей Валерьевич!" – сообщает страница любительского клуба в Инстаграме.



"Гефест" выступает в высшем дивизионе северной лиги ЛФЛ Москвы. Команда Тихонова занимает второе место в турнирной таблице.
Теги: Тихонов
Сегодня, 14:10
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2
(1)
#2  Riders1990  bunker (Сегодня, 15:14)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Да он мог и не завершать карьеру в 2011,был бы играющим тренером.Хотя я честно жду его в Спартаке,хоть помощником Кононова.Уважение игроков и болельщиков,что снизит градус негатива болельщиков к Кононову и руководству.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#1  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 14:58)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Ну теперь они всех порвут с таким мастером
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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