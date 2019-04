Андрей Тихонов возобновит карьеру в любительской лиге

View this post on Instagram

???Официально: Андрей Тихонов- в «Гефесте»! Сегодня один из самых любимых футболистов для миллионов российских болельщиков был включён в официальную заявку нашей команды! Уже в ближайшей принципиальной игре против «Динамо» должен состоятся дебют! Добро пожаловать в «Гефест», Андрей Валерьевич! #гефест #фкгефест #футбол #тихонов #лфл #лфлсевер #звенигород