Россия РПЛ 2018/19
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Божович: чуть-чуть глотнули воздуха
Главный тренер "Крыльев Советов" поделился впечатлениями после победы над "Рубином" (1:0)
Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Трудная победа, очень важная для нас. У нас было три поражения подряд. Это давит. Но сейчас уже можно сказать, что чуть-чуть глотнули воздуха.
- С Самедовым что-то серьёзное?
- Пока не знаем, в понедельник будем обследовать, но я думаю, это задняя поверхность бедра. Почему прибавили во втором тайме? Корниленко очень опытный, хорошо играет головой, умеет создать хороший момент. Просто решили перейти на верховую борьбу.
- Джано и Антон не играли в Оренбурге, в Краснодаре вернулись, а теперь снова пропали из состава. Что у них со здоровьем?
- Джано получил ушиб на предыгровой тренировке, к «Динамо» будет готов. С Антоном чуть посложнее. Я надеюсь, через две недели будет готов.
- Вы часто бываете на матчах молодёжной команды «Крыльев», они хорошо выступают, второй тур победили 4:0. Кто-то из них готов работать с основной команду, может, на замену выйти?
- Сейчас такая ситуация, что очень сложно давать шансы молодым игрокам. Но я рад привлекать молодых ребят к работе с главной командой. С нами работают Овсянников, Голенков, пара других интересных игроков, - приводит слова наставника корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
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