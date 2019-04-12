Божович: чуть-чуть глотнули воздуха

Главный тренер "Крыльев Советов" поделился впечатлениями после победы над "Рубином" (1:0)



Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

- Победили в очень тяжёлой игре. Ничего другого [от такого соперника] и не ожидали, потому что «Рубин» очень хорошо организованная команда. Мы старались взять под контроль мяч. В первом тайме это удавалось, но опасные моменты приходили только со штрафных. Во втором тайме другая игра пошла. На поле появился Корниленко, начались длинные передачи. Забили «Рубину» один гол, но могли ещё после контратак. Было ещё два-три хороших момента. [С другой стороны,] могли и пропустить в концовке.Трудная победа, очень важная для нас. У нас было три поражения подряд. Это давит. Но сейчас уже можно сказать, что чуть-чуть глотнули воздуха.- Пока не знаем, в понедельник будем обследовать, но я думаю, это задняя поверхность бедра. Почему прибавили во втором тайме? Корниленко очень опытный, хорошо играет головой, умеет создать хороший момент. Просто решили перейти на верховую борьбу.- Джано получил ушиб на предыгровой тренировке, к «Динамо» будет готов. С Антоном чуть посложнее. Я надеюсь, через две недели будет готов.- Сейчас такая ситуация, что очень сложно давать шансы молодым игрокам. Но я рад привлекать молодых ребят к работе с главной командой. С нами работают Овсянников, Голенков, пара других интересных игроков, - приводит слова наставника корреспондентРоман Гуськов.