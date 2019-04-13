Футболист молодежной команды "Зенита" забил гол в свои ворота с 30 метров (видео)

На 7-й минуте матча "Зенит" - "Анжи", который проходит в рамках молодежного первенства, полузащитник петербургской команды Максим Левин с 30 метров забил гол в собственные ворота.[media=https://twitter.com/zenit_spb/status/1116980968974368769/video/1]