Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Футболист молодежной команды "Зенита" забил гол в свои ворота с 30 метров (видео)

На 7-й минуте матча "Зенит" - "Анжи", который проходит в рамках молодежного первенства, полузащитник петербургской команды Максим Левин с 30 метров забил гол в собственные ворота.

[media=https://twitter.com/zenit_spb/status/1116980968974368769/video/1]
Теги: Зенит Анжи
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#3  fd65   (Сегодня, 12:52)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Достойная смена у болотных подрастает.... smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#2  nedva  Russia (Сегодня, 12:47)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Красавчик, вошел в историю!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#1  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:46)
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online

Ну и... Чего вместо видео реклама Поло-Седан за 1 млн. идет?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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