"Катя, куда носки отправить?" - баннер болельщиков, адресованный жене Новосельцева (фото)

Болельщики "Ростова" перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Спартака" подготовили баннер жене защитника дончан Ивана Новосельцева Катерине.Фраза "Куда носки отправить?" является отсылкой к рассказу Новосельцевой в эфире программы "Пусть говорят". В интервью она сообщила, что игрок "Ростова" сбежал от нее и забрал практически все вещи из московской квартиры.