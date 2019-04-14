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ЦСКА
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Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

"Катя, куда носки отправить?" - баннер болельщиков, адресованный жене Новосельцева (фото)

Болельщики "Ростова" перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Спартака" подготовили баннер жене защитника дончан Ивана Новосельцева Катерине.

Фраза "Куда носки отправить?" является отсылкой к рассказу Новосельцевой в эфире программы "Пусть говорят". В интервью она сообщила, что игрок "Ростова" сбежал от нее и забрал практически все вещи из московской квартиры.

Теги: Новосельцев Ростов
Сегодня, 10:39
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#1  Городовой  Россия (Сегодня, 10:49)
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Болеет за:
«Зенит»
Беременной девушки?Я один тут нахожу очевидные противоречия?


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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