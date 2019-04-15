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Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Спортивный директор "Ростова: Бердыева и Карпина очень сложно сравнивать

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин сравнил бывшего тренера команды Курбана Бердыева с нынешним — Валерием Карпиным.

"Бердыев и Карпин? Сравнить действительно тяжело. Курбана Бекиевича я считаю гуру тренерского цеха. Для меня это тренер номер один в России. Он уже всем все доказал. А Валерий Георгиевич — это талантливый человек, карьера которого развивается, и он идет в гору. Становится взрослее, мудрее. Он очень вдумчивый человек. С ним очень интересно работать, он максималист", - сказал Рыскин.

Матч ТВ
Теги: Ростов Карпин Бердыев
Сегодня, 14:41
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