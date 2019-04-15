Спортивный директор "Ростова: Бердыева и Карпина очень сложно сравнивать

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:31
Александр Егоров: не сомневаюсь, что Марио добрый и порядочный человек, но у нас есть правила (1)
Александр Егоров: не сомневаюсь, что Марио добрый и порядочный человек, но у нас есть правила (1)
12:30
"Мы устали от всего дерьма вокруг клуба" - фанаты "Динамо" рассказали об акции на стене Цоя (15)
"Мы устали от всего дерьма вокруг клуба" - фанаты "Динамо" рассказали об акции на стене Цоя (15)
12:24
Герои из Оренбурга, покорители «Спартака» и паровозы «Локомотива»: символическая сборная 23-го тура РПЛ (3)
Герои из Оренбурга, покорители «Спартака» и паровозы «Локомотива»: символическая сборная 23-го тура РПЛ (3)
12:13
Анзор Кавазашвили: "Спартак" потерял тот самый дух. Кумир для нынешних футболистов – деньги (16)
Анзор Кавазашвили: "Спартак" потерял тот самый дух. Кумир для нынешних футболистов – деньги (16)
09:32
"Манчестер Сити" стал первым клубом из топ-5 европейских чемпионатов, забившим 150 голов за сезон
"Манчестер Сити" стал первым клубом из топ-5 европейских чемпионатов, забившим 150 голов за сезон
09:27
Президент "Торино": если вы удаляете игрока за ругательство, то всегда будете заканчивать матч с десятью футболистами
Президент "Торино": если вы удаляете игрока за ругательство, то всегда будете заканчивать матч с десятью футболистами
Вчера, 23:44
"Валенсия" с Черышевым обыграла "Леванте"
"Валенсия" с Черышевым обыграла "Леванте"
Вчера, 23:26
Олег Кононов: я готов к давлению и выдержу его (12)
Олег Кононов: я готов к давлению и выдержу его (12)
Вчера, 23:17
Сердар Азмун повторил личный рекорд (2)
Сердар Азмун повторил личный рекорд (2)
Вчера, 22:28
Станислав Черчесов: общался ли с руководством "Спартака" после увольнения Карреры? Нет! (1)
Станислав Черчесов: общался ли с руководством "Спартака" после увольнения Карреры? Нет! (1)
Вчера, 22:21
"Красно-белые" больше не ходоки за чемпионством. ВАЛЕРИЙская сталь оказалась крепче (11)
"Красно-белые" больше не ходоки за чемпионством. ВАЛЕРИЙская сталь оказалась крепче (11)
Вчера, 22:19
Валерий Рейнгольд: какая Лига чемпионов? В этом турнире такому "Спартаку" делать нечего (17)
Валерий Рейнгольд: какая Лига чемпионов? В этом турнире такому "Спартаку" делать нечего (17)
Вчера, 22:17
Олег Кононов: в чемпионство "Спартака" верю до конца (41)
Олег Кононов: в чемпионство "Спартака" верю до конца (41)
Спортивный директор "Ростова: Бердыева и Карпина очень сложно сравнивать
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин сравнил бывшего тренера команды Курбана Бердыева с нынешним — Валерием Карпиным.
"Бердыев и Карпин? Сравнить действительно тяжело. Курбана Бекиевича я считаю гуру тренерского цеха. Для меня это тренер номер один в России. Он уже всем все доказал. А Валерий Георгиевич — это талантливый человек, карьера которого развивается, и он идет в гору. Становится взрослее, мудрее. Он очень вдумчивый человек. С ним очень интересно работать, он максималист", - сказал Рыскин.
Матч ТВ
"Бердыев и Карпин? Сравнить действительно тяжело. Курбана Бекиевича я считаю гуру тренерского цеха. Для меня это тренер номер один в России. Он уже всем все доказал. А Валерий Георгиевич — это талантливый человек, карьера которого развивается, и он идет в гору. Становится взрослее, мудрее. Он очень вдумчивый человек. С ним очень интересно работать, он максималист", - сказал Рыскин.
Матч ТВ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.