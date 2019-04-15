Спортивный директор "Ростова: Бердыева и Карпина очень сложно сравнивать

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин сравнил бывшего тренера команды Курбана Бердыева с нынешним — Валерием Карпиным."Бердыев и Карпин? Сравнить действительно тяжело. Курбана Бекиевича я считаю гуру тренерского цеха. Для меня это тренер номер один в России. Он уже всем все доказал. А Валерий Георгиевич — это талантливый человек, карьера которого развивается, и он идет в гору. Становится взрослее, мудрее. Он очень вдумчивый человек. С ним очень интересно работать, он максималист", - сказал Рыскин.