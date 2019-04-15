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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Глава департамента судейства РФС: Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Ростова"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче "Ростов" - "Спартак" (2:1) в 23-м туре РПЛ.

"На 93 минуте в эпизоде с Мелкадзе, по мнению департамента, арбитр не назначил 11-метровый удар. Безбородов со своей позиции не увидел этот момент, но по видео - это пенальти.

Он также не показал желтую Норманну, и за это ему была снижена оценка", - цитирует Егорова Sport24.ru.
Теги: Безбородов Спартак Ростов
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18
(4)
#18  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 18:32)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
А как понимать что Безбородову будет снижена оценка?Вот если бы его рублём наказали может быть в следующий раз будет глазастее.А все эти тройки и четверки надо засунуть в одно место,Безбородов будет спокойненько судить в следующем туре.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#17  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 18:30)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Игроки спама весь матч балет показывали,так что даже Безбородова достали своими па!Уж он-то их всегда баловал леваками!Ну а по Мелкадзе очевидно что он сам падал,от руки на плече вряд-ли здоровый мужик упадет как подкошенный!
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#16  Blessing  Спб (Сегодня, 18:25)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: RenarTickle
А когда мясных вообще любили судьи?

Это было в вашей штрафной.My Webpage
Это тоже.My Webpage


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#15  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:21)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: RenarTickle
А когда мясных вообще любили судьи?

упал под стол))
Два удаления не позволили «Ростову» взять очки у «Спартака»
Судья - Безбородов.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#14  Bender  г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:21)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
НЫТЬЕ СВИНОФЕРМЫ ПОЯВЛЯЕТСЯ СРАЗУ ЖЕ КАК НЕТ ДЕНЬЖАТ НА СУДЕЙКУ,МУЛКАДЗЕ И ДВУХ БИБИЗЯН В ЦИРК - ИХ ПРОФЕСИЯ КЛОУНЫ ЕБД !!!
Регистрация: 12.03.2012 [жалоба]
#13  RenarTickle  Москва (Сегодня, 18:18)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А когда мясных вообще любили судьи? Он там, кстати, вообще знатно накосячил, а красные карточки, видимо, и вовсе забыл в раздевалке. Но толку-то теперь всё это обсуждать...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#12  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 18:12)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чем середняк может помешать будущему чемпиону?
Смешно.
Даже с отрывом 7 очков это не реально. Хрю
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#11  Брюзга  Рязань (Сегодня, 18:12)
  • -2
  •  (2)
online

И что?
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#10  Blessing  Спб (Сегодня, 18:10)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Он действовал в соответствии с духом игры, выражаясь вашими словами, а вы с ним так жестоко, оценку снизили. angry


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#9  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:58)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cska1971
Неадекватнее вашему представлению о том, как должны идти дела в отечественном футболе?

И какое же у меня представление об этом?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#8  cska1971  Москва (Сегодня, 17:55)
  • -5
  •  (5)

Цитата: Хитрый Лис
с каждым днем все неадекватнее


Неадекватнее вашему представлению о том, как должны идти дела в отечественном футболе? Так это комплимент для меня, лисеныш... ))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#7  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:50)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dreamcatcher
Вообще его стоило удалить.

а потом пожарить и съесть
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#6  dreamcatcher   (Сегодня, 17:37)
  • +1
  •  (5)

Он также не показал желтую Норманну

Вообще его стоило удалить.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 17:35)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
да похер. Конан всё-равно физрук голимый.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:34)
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cska1971

Да ладно, питерские сделали всё, как надо, в соответствии с велением сердца..

Интересно, как питерским помешала бы ничья Спартака с Ростовом? Вы ишаки, с каждым днем все неадекватнее. Глисты заели?

Цитата: MAG554
кто то тут пел, что Безбородов спартаковский судья ))

Может он решил, что снова помочь Спартаку будет слишком палевно?))
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  Зритель   (Сегодня, 17:19)
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Ростов»
ЛЧ Спартаку не светит, а за говночашку биться он не будет. Всё правильно сделали, Ростову 5 место нужнее.


--------------------
“Во времена тотальной лжи говорить правду - это экстремизм".
Джордж Оруэлл.
Регистрация: 23.02.2008 [жалоба]
#2  MAG554  UdSSR (Сегодня, 17:19)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
кто то тут пел, что Безбородов спартаковский судья ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 17:11)
  • -3
  •  (15)

Да ладно, питерские сделали всё, как надо, в соответствии с велением сердца... )))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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