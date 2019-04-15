Россия РПЛ 2018/19
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Глава департамента судейства РФС: Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Ростова" (18)
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Глава департамента судейства РФС: Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Ростова"
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче "Ростов" - "Спартак" (2:1) в 23-м туре РПЛ.
"На 93 минуте в эпизоде с Мелкадзе, по мнению департамента, арбитр не назначил 11-метровый удар. Безбородов со своей позиции не увидел этот момент, но по видео - это пенальти.
Он также не показал желтую Норманну, и за это ему была снижена оценка", - цитирует Егорова Sport24.ru.
"На 93 минуте в эпизоде с Мелкадзе, по мнению департамента, арбитр не назначил 11-метровый удар. Безбородов со своей позиции не увидел этот момент, но по видео - это пенальти.
Он также не показал желтую Норманну, и за это ему была снижена оценка", - цитирует Егорова Sport24.ru.
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