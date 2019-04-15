Россия РПЛ 2018/19
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Агент Джано: "Краснодар"? Отличный клуб, но контактов с ним у меня не было
Теймураз Лепсая, агент полузащитника Джано Ананидзе, принадлежащего "Спартаку" и выступающего за "Крылья Советов" на правах аренды, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что 26-летний хавбек по окончании сезона может перейти в "Краснодар".
"Никаких контактов с "Краснодаром" у меня не было. Хотя с этим клубом нас связывают хорошие отношения, и, если бы краснодарцы интересовались Джано, наверное, сообщили бы мне. В данный момент Ананидзе является игроком "Спартака" и выступает на правах аренды до конца сезона за "Крылья Советов", - цитирует Лепсая Sport24.
"Никаких контактов с "Краснодаром" у меня не было. Хотя с этим клубом нас связывают хорошие отношения, и, если бы краснодарцы интересовались Джано, наверное, сообщили бы мне. В данный момент Ананидзе является игроком "Спартака" и выступает на правах аренды до конца сезона за "Крылья Советов", - цитирует Лепсая Sport24.
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