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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Агент Джано: "Краснодар"? Отличный клуб, но контактов с ним у меня не было

Теймураз Лепсая, агент полузащитника Джано Ананидзе, принадлежащего "Спартаку" и выступающего за "Крылья Советов" на правах аренды, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что 26-летний хавбек по окончании сезона может перейти в "Краснодар".

"Никаких контактов с "Краснодаром" у меня не было. Хотя с этим клубом нас связывают хорошие отношения, и, если бы краснодарцы интересовались Джано, наверное, сообщили бы мне. В данный момент Ананидзе является игроком "Спартака" и выступает на правах аренды до конца сезона за "Крылья Советов", - цитирует Лепсая Sport24.
Теги: Джано Краснодар
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