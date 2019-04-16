Скончался бывший гендиректор "Динамо" Сергей Федоров, покинувший свой пост в марте

Сегодня скончался бывший генеральный директор хоккейного и футбольного клубов "Динамо" Сергей Федоров.В марте он оставил свой пост в футбольном клубе по состоянию здоровья из-за онкологического заболевания. Его место занял Владимир Милькин.Федоров также был членом совета директоров "Динамо" и занимал пост гендиректора футбольной команды с апреля 2018 года.