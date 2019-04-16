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Рубин
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Динамо
Уфа
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Скончался бывший гендиректор "Динамо" Сергей Федоров, покинувший свой пост в марте

Сегодня скончался бывший генеральный директор хоккейного и футбольного клубов "Динамо" Сергей Федоров.

В марте он оставил свой пост в футбольном клубе по состоянию здоровья из-за онкологического заболевания. Его место занял Владимир Милькин.

Федоров также был членом совета директоров "Динамо" и занимал пост гендиректора футбольной команды с апреля 2018 года.

Sport24
Теги: Динамо
Сегодня, 13:46
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