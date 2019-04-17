Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|33
|33
|18
|Кардифф
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|...
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|...
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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Матео Ковачич может стать игроком "Зенита"
Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич, ныне выступающий на правах аренды за "Челси", может пополнить состав "Зенита".
24-летний хорват уже ведет переговоры с петербургским клубом, сообщает Daily Mail.
Несмотря на то, что Ковачич перешел из "Реала" в "Челси" летом прошлого года на правах аренды, игрок хочет остаться в Лондоне на постоянной основе. Но из-за трансферного запрета, который ФИФА наложила на "аристократов", клуб не может выкупить у мадридцев права на футболиста.
"Газета.ру"
24-летний хорват уже ведет переговоры с петербургским клубом, сообщает Daily Mail.
Несмотря на то, что Ковачич перешел из "Реала" в "Челси" летом прошлого года на правах аренды, игрок хочет остаться в Лондоне на постоянной основе. Но из-за трансферного запрета, который ФИФА наложила на "аристократов", клуб не может выкупить у мадридцев права на футболиста.
"Газета.ру"
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