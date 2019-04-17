Матео Ковачич может стать игроком "Зенита"

Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич, ныне выступающий на правах аренды за "Челси", может пополнить состав "Зенита".24-летний хорват уже ведет переговоры с петербургским клубом, сообщает Daily Mail.Несмотря на то, что Ковачич перешел из "Реала" в "Челси" летом прошлого года на правах аренды, игрок хочет остаться в Лондоне на постоянной основе. Но из-за трансферного запрета, который ФИФА наложила на "аристократов", клуб не может выкупить у мадридцев права на футболиста.