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Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  33 33
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Матео Ковачич может стать игроком "Зенита"

Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич, ныне выступающий на правах аренды за "Челси", может пополнить состав "Зенита".

24-летний хорват уже ведет переговоры с петербургским клубом, сообщает Daily Mail.

Несмотря на то, что Ковачич перешел из "Реала" в "Челси" летом прошлого года на правах аренды, игрок хочет остаться в Лондоне на постоянной основе. Но из-за трансферного запрета, который ФИФА наложила на "аристократов", клуб не может выкупить у мадридцев права на футболиста.

"Газета.ру"
Теги: Ковачич Челси Зенит АПЛ
Сегодня, 17:37
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9
(1)
#9  daveG  MO (Сегодня, 19:01)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
У Зенита в первую очередь вопросы с лимитом и флангами

+100


--------------------
Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#8  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:54)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Надежды юношей питают.Отраду старцам подают.Но все же постепенно тают.В Зенит хорват не перейдет!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#7  Kytarba  Сочи (Сегодня, 18:40)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Химки»
Летом прошлого года на ЧМ Ковачич был в составе Хорватии, но с Россией точно не играл, не играл и в финале против Франции,не играл и против Аргентины я этот матч тоже помню,а вот в полуфинале с Англичанами не помню, Хорваты еще играли с Нигерией и с кем еще? не помню.Во всяком случае я его на ЧМ не помню.А так очень сильный футболист, как обычно любой известный хорватский футболист. А то что п1здит ниже любитель футбола и тем более про деньги ,это ясли мягко сказано.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#6  Городовой  Россия (Сегодня, 18:12)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
У него цена 35 лямов,а с нас потребуют все 50,поэтому не верю.С ФФ никто не станет покупать игрока за полтинник,тем более я бы не сказал что он этих денег стоит.Да с пасом,но статистика не выдающаяся,второй Влашич откровенно,а тратить на такого игрока много Зенит не станет.Он же не свободный агент.У него за Челси две голевых,это не тот показатель который убеждает.У Зенита в первую очередь вопросы с лимитом и флангами.Полагаю придут Петров из Краснодара и Сутормин из Оренбурга,а по легам скорее сделают ставку или на кого то играющего в России или из латинской где ценник нормальный.Что до нашего чемпа-вот Локо Фернандешу не хочет платить,а игрок топовый,пару лет помог бы весьма.Еще и бесплатно.Это лучше чем привезти условного хорвата,который как Паредес через год начнет ныть-хочу в Европу,да и адаптируется ли вопрос.
Цитата: Победоносный Зенит
Вот после Маркизио из Ювентуса,Краневитера из Атлетико, как-то опасно брать игрока из Реала. Но вообще нам очень нужен разыгрывающий,но подойдёт ли.

По Маркизио сразу все ясно было.Юве то от него отказался,как и другие клубы.Что до Крана то он в Испании на скамейке сидел и кто вообще решил купить такое бездарное чудо вопрос.Не одного качества сильного,непонятно как он в Испанию попал с таким отношением к игре и мегаиграм.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#5  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:00)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Победоносный Зенит
Вот после Маркизио из Ювентуса,Краневитера из Атлетико, как-то опасно брать игрока из Реала. Но вообще нам очень нужен разыгрывающий,но подойдёт ли.

Мне кажется, что после Эрнани подойдут уже все...
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#4  ljubljana  Over here (Сегодня, 17:58)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: SergioV
На Челси наложен трансферный запрет. При чём тут зенит?

а при чем тут Челси, если он там в аренде и он игрок реала?в реал он не очень хочет - а Зенит вполне может потянуть. плюс хорват, а не солнечный испанец
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 17:52)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SergioV
На Челси наложен трансферный запрет. При чём тут зенит?

Другие клубы из России его не интересуют.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  SergioV  Белгород (Сегодня, 17:43)
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
На Челси наложен трансферный запрет. При чём тут зенит?


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:43)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Вот после Маркизио из Ювентуса,Краневитера из Атлетико, как-то опасно брать игрока из Реала. Но вообще нам очень нужен разыгрывающий,но подойдёт ли.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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