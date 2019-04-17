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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Адвокат Мамаева: у Павла инфекция. Вчера было чуть-чуть, а сегодня совсем красный глаз

Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал, что у находящегося в СИЗО футболиста воспалился глаз.

"У Павла инфекция. Видимо, грязными руками тер глаз. Вчера было чуть-чуть, а сегодня совсем красный глаз. Врач? Напишем соответствующее заявление. Все будет хорошо", - цитирует Бушманова Sport24.
Теги: Мамаев
Сегодня, 20:13
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4
(0)
#4  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 20:27)
  • 0
  •  (2)
online

Раньше глаз был шоколадным, но в камере до красноты натерли joy


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#3  ljubljana  Over here (Сегодня, 20:26)
  • +2
  •  (2)

Врач? Напишем соответствующее заявление. Все будет хорошо

сама пожаловалась.сама и ответила. дно, а не представитель. животик от ресторанной хавки не болит?
но Мамаев еще ладно. он хоть не ноет, в отличие от двух братьев-акробатов
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#2  ra6afb  cт.Новощербиновская (Сегодня, 20:23)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
это супер новость..., достали уже


--------------------
Alex
Регистрация: 26.01.2009 [жалоба]
#1  nofrills  Москва (Сегодня, 20:19)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
а у кого этого не было и без бутырки ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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