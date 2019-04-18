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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
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Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Сергей Паршивлюк: все идет к тому, что "Зенит" выиграет чемпионат России

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк считает, что в нынешнем сезоне чемпионом России станет "Зенит".

– Кто выиграет РПЛ в этом сезоне?

– Все идет к тому, что "Зенит".

– Питерцы показывают чемпионский футбол?

– Если идут на первом месте, то да.

– Вам нравится, во что играет команда Сергея Семака?

– Я не смотрю футбол. Мне его хватает на теории, которые у нас постоянно проходят.

"СЭ"
Теги: Паршивлюк Зенит Ростов
Сегодня, 12:15
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#2  nofrills  Москва (Сегодня, 13:09)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
не велика честь выиграть этот турнир. все видят что потом с этими победителями делают в европе двадцатые европейские команды. уверен что и с зенитом в след. сезоне опять случится конфуз.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 12:55)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Если Краснодар выиграет у Зенита (уверенность в этом 90 %), то появится интрига, так как Зениту еще играть с ЦСКА (и Ростовом на выезде)
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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