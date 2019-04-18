Сергей Паршивлюк: все идет к тому, что "Зенит" выиграет чемпионат России

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк считает, что в нынешнем сезоне чемпионом России станет "Зенит".– Все идет к тому, что "Зенит".– Если идут на первом месте, то да.– Я не смотрю футбол. Мне его хватает на теории, которые у нас постоянно проходят.