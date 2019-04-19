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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Нобель Арустамян рассказал, что один из лидеров "Локомотива" летом может покинуть клуб

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал о будущем защитника "Локомотива" Соломона Кверквелии.

"Здесь все очень просто. По моей информации, в контракте Кверквелии есть опция, по которой с 1 июля он может уйти за 3,6 млн евро. Это один из лучших игроков лиги на своей позиции, поэтому по нему будет море предложений, если "Локомотив" не переподпишет контракт.

Кверквелия любит "Локомотив", но если ему предложат хорошую зарплату, то, вполне вероятно, уйдет. Мы говорим о сильном футболисте, который приехал к нам легионером, то есть не воспитывался здесь. Да, он любит Россию, но так же может полюбить и условную Англию или Германию. Весь вопрос в предложении.

В "Локомотиве" у него не топовая зарплата – солидная, но не самая большая. В Европе к нему есть интерес от средних команд больших чемпионатов. За такую сумму он вполне может уехать в Англию, Францию, Италию, Германию. Не менее вероятно, что ему предложат варианты в России. 3,6 млн – это смешная цена за игрока такого класса.

Конкретики пока нет, но зимой и прошлым летом к нему был интерес. "Брайтон", "Лестер" и так далее, но еще раз: была сумма выкупа 9 млн, она и сейчас актуальна, а с 1 июля станет 3,6. Конечно, будет больше желающих купить. Очень реальный вариант на выход, если "Локомотив" ничего не предпримет", – написал Арустамян в своей колонке.

Матч ТВ
Теги: Локомотив Кверквелия Арустамян
Сегодня, 20:04
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6
(1)
#6  styh  Советский Союз (Сегодня, 20:30)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Нет незаменимых. Все взаимозаменяемо.Да останется он в Локо.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 20:26)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да похрен, вот если бы Сухина покинул лохов, самый ценный актив девок, тогда было бы событие.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  tiki  Москва (Сегодня, 20:24)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Болельщик812
Вот не припомню, чтобы хоть один инсайд Арустамяна подтвердился.

на то он и играет левым инсайдом


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#3  Колян Безмолвный   (Сегодня, 20:14)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Короче нужны еще деньги!Берите сколько надо из народного бюджета - сейчас все так делают!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#2  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 20:12)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Нобель просто пистабол . Нашёл тёплое место и фантазирует сказания ни о чём .
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:07)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Вот не припомню, чтобы хоть один инсайд Арустамяна подтвердился.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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