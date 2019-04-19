Нобель Арустамян рассказал, что один из лидеров "Локомотива" летом может покинуть клуб

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал о будущем защитника "Локомотива" Соломона Кверквелии."Здесь все очень просто. По моей информации, в контракте Кверквелии есть опция, по которой с 1 июля он может уйти за 3,6 млн евро. Это один из лучших игроков лиги на своей позиции, поэтому по нему будет море предложений, если "Локомотив" не переподпишет контракт.Кверквелия любит "Локомотив", но если ему предложат хорошую зарплату, то, вполне вероятно, уйдет. Мы говорим о сильном футболисте, который приехал к нам легионером, то есть не воспитывался здесь. Да, он любит Россию, но так же может полюбить и условную Англию или Германию. Весь вопрос в предложении.В "Локомотиве" у него не топовая зарплата – солидная, но не самая большая. В Европе к нему есть интерес от средних команд больших чемпионатов. За такую сумму он вполне может уехать в Англию, Францию, Италию, Германию. Не менее вероятно, что ему предложат варианты в России. 3,6 млн – это смешная цена за игрока такого класса.Конкретики пока нет, но зимой и прошлым летом к нему был интерес. "Брайтон", "Лестер" и так далее, но еще раз: была сумма выкупа 9 млн, она и сейчас актуальна, а с 1 июля станет 3,6. Конечно, будет больше желающих купить. Очень реальный вариант на выход, если "Локомотив" ничего не предпримет", – написал Арустамян в своей колонке.