Россия РПЛ 2018/19
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Защитник "Уфы" Никитин: не буду комментировать судейство. Причины поражения надо искать в себе
Защитник "Уфы" Алексей Никитин прокомментировал поражение от "Арсенала" (1:2), передает корреспондент Rusfootball.info.
- У нас были моменты, но немного нам не хватило.
- Чего именно?
- В обороне стоило сыграть построже. Совершили ошибки, которые в нашем положении уже нельзя делать.
- Что случилось при первом голе?
- Я получил удар по голове от Джорджевича. Сознание потемнело, и я даже не сразу понял, что гол забили.
- Вы за неделю проведете три матча, как планируете восстанавливаться?
- С третьего на четвертый нормально будет играться. Это поражение встряхнет нас, так что сыграем максимально организованно. Наша цель - 6 очков в ближайших играх. Это реально, если мы не будем ошибаться, как сегодня.
- В матче с конкурентами вы набрали всего 1 очко...
- Конкуренты это кто?
- "Енисей", Тула.
- Команды с 6-го по 14-е место все равны. В прошлом году мы были шестые, сейчас тем-же составом - четырнадцатые. Все команды примерно одного уровня, никто сильно не выделяется. Сегодня игра могла закончиться 3:3, 3:2, 0:2. Просто сегодня так сложилось.
- Почему такая разница по фолам, 22-4? К судье есть вопросы?
- Каждый должен заниматься своим делом. Чего сейчас говорить как судил судья. Надо искать причины в себе.
Rusfootball.info
- У нас были моменты, но немного нам не хватило.
- Чего именно?
- В обороне стоило сыграть построже. Совершили ошибки, которые в нашем положении уже нельзя делать.
- Что случилось при первом голе?
- Я получил удар по голове от Джорджевича. Сознание потемнело, и я даже не сразу понял, что гол забили.
- Вы за неделю проведете три матча, как планируете восстанавливаться?
- С третьего на четвертый нормально будет играться. Это поражение встряхнет нас, так что сыграем максимально организованно. Наша цель - 6 очков в ближайших играх. Это реально, если мы не будем ошибаться, как сегодня.
- В матче с конкурентами вы набрали всего 1 очко...
- Конкуренты это кто?
- "Енисей", Тула.
- Команды с 6-го по 14-е место все равны. В прошлом году мы были шестые, сейчас тем-же составом - четырнадцатые. Все команды примерно одного уровня, никто сильно не выделяется. Сегодня игра могла закончиться 3:3, 3:2, 0:2. Просто сегодня так сложилось.
- Почему такая разница по фолам, 22-4? К судье есть вопросы?
- Каждый должен заниматься своим делом. Чего сейчас говорить как судил судья. Надо искать причины в себе.
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