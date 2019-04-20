Защитник "Уфы" Никитин: не буду комментировать судейство. Причины поражения надо искать в себе

Защитник "Уфы" Алексей Никитин прокомментировал поражение от "Арсенала" (1:2), передает корреспондент- У нас были моменты, но немного нам не хватило.- В обороне стоило сыграть построже. Совершили ошибки, которые в нашем положении уже нельзя делать.- Я получил удар по голове от Джорджевича. Сознание потемнело, и я даже не сразу понял, что гол забили.- С третьего на четвертый нормально будет играться. Это поражение встряхнет нас, так что сыграем максимально организованно. Наша цель - 6 очков в ближайших играх. Это реально, если мы не будем ошибаться, как сегодня.- Конкуренты это кто?- Команды с 6-го по 14-е место все равны. В прошлом году мы были шестые, сейчас тем-же составом - четырнадцатые. Все команды примерно одного уровня, никто сильно не выделяется. Сегодня игра могла закончиться 3:3, 3:2, 0:2. Просто сегодня так сложилось.- Каждый должен заниматься своим делом. Чего сейчас говорить как судил судья. Надо искать причины в себе.