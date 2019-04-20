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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Защитник "Уфы" Никитин: не буду комментировать судейство. Причины поражения надо искать в себе

Защитник "Уфы" Алексей Никитин прокомментировал поражение от "Арсенала" (1:2), передает корреспондент Rusfootball.info.

- У нас были моменты, но немного нам не хватило.

- Чего именно?

- В обороне стоило сыграть построже. Совершили ошибки, которые в нашем положении уже нельзя делать.

- Что случилось при первом голе?

- Я получил удар по голове от Джорджевича. Сознание потемнело, и я даже не сразу понял, что гол забили.

- Вы за неделю проведете три матча, как планируете восстанавливаться?

- С третьего на четвертый нормально будет играться. Это поражение встряхнет нас, так что сыграем максимально организованно. Наша цель - 6 очков в ближайших играх. Это реально, если мы не будем ошибаться, как сегодня.

- В матче с конкурентами вы набрали всего 1 очко...

- Конкуренты это кто?

- "Енисей", Тула.

- Команды с 6-го по 14-е место все равны. В прошлом году мы были шестые, сейчас тем-же составом - четырнадцатые. Все команды примерно одного уровня, никто сильно не выделяется. Сегодня игра могла закончиться 3:3, 3:2, 0:2. Просто сегодня так сложилось.

- Почему такая разница по фолам, 22-4? К судье есть вопросы?

- Каждый должен заниматься своим делом. Чего сейчас говорить как судил судья. Надо искать причины в себе.

Rusfootball.info
Теги: УФА Арсенал Тула Никитин
Сегодня, 14:32
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