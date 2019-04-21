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Ахмат
Рубин
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Мурад Мусаев: трудно бороться за чемпионство, цель "Краснодара" - попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал поражение от "Зенита" (2:3) в матче РПЛ.

"Хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас и гнали вперед. Расстроены, что не смогли их порадовать. Игра была открытая, мы играли несколько авантюрно. Но мы довольны, что не отошли от своей привычной схемы. Мы отдали все, что могли. Ни к кому из команды нет претензий.

Проблема со стандартами? Посмотрите, сколько у "Зенита" игроков, которые хорошо играют головой. Любой команде с ними тяжело. Тем более, что наши футболисты не такие высокие. В моменте с голом Дзюба продавил Мартыновича. Дзюба может продавить любого защитника в Европе.

Чемпионство? Трудно бороться. Девять очков отставания, осталось шесть туров. Сейчас наша цель - попасть в Лигу чемпионов. Точно уверен, что поражения на последних минутах не сломают нас", - цитирует Мусаева Sport24.ru.
Теги: Мусаев Краснодар Зенит
Сегодня, 09:03
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#11  Kytarba  Сочи (Сегодня, 10:14)
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online
Болеет за:
«Химки»
Кто такой этот Мусаев,пацан и все те кто о Дзюбе,как о футболисте говорят,а вот спецы с этого сайта vertel-мертел,или большинство так наз. болельщики Спартака" с этого сайта Дзюбоисты joy ,которые лекции читают на фамилию Дзюба,вот они и есть настоящие профи... извиняюсь профессиональные дураки.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#10  Sashass   (Сегодня, 10:14)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Да, ладно. Тренер очень грамотно "зарядил" некоторых своих игроков на "игру" с бакланами. ))) Особенно показательна игра Вандерсона, который весь матч очень старательно старался не забить мяч в ворота... Ну и было очень забавно смотреть, как воротник тормознул при штрафном. ))) Какие после этого могут быть проблемы у тренера перед шефом? )))
и не говорите confused какой отвратительный договорняк
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#9  avnik  море (Сегодня, 10:06)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nastroenie
С таким бездарным главным тренером Краснодару ничего не светит. Галицкий должен на коленях ползти до Кононова и слёзно умолять его вернуться.


Да, ладно. Тренер очень грамотно "зарядил" некоторых своих игроков на "игру" с бакланами. ))) Особенно показательна игра Вандерсона, который весь матч очень старательно старался не забить мяч в ворота... Ну и было очень забавно смотреть, как воротник тормознул при штрафном. ))) Какие после этого могут быть проблемы у тренера перед шефом? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#8  Blessing  Спб (Сегодня, 09:42)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: жася
ждем интервью дедушки Рейнгольда

Ладно вчера, уж к утру то должен от удара оправится..., великий Зенит поздравить. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#7  Sashass   (Сегодня, 09:40)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Удачи Краснодару!
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#6  Irbis   (Сегодня, 09:34)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Nastroenie,
Да ты что а по турнирной таблице если судить то все наоборот
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#5  Nastroenie  Москва (Сегодня, 09:33)
  • -9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
С таким бездарным главным тренером Краснодару ничего не светит. Галицкий должен на коленях ползти до Кононова и слёзно умолять его вернуться.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#4  жася  Санкт-Петербург (Сегодня, 09:29)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи Краснодару ждем интервью дедушки Рейнгольда который скажет Да ВЫ что Спартак до сих пор борется за чемпионство Вот будет смеху если ЕНИСЕЙ натянет спартак
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
#3  Oris   (Сегодня, 09:16)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Сандр
Краснодар посыпался и его не будет в тройке, в начале матча если бы у бомжей кроме желания было бы повыше мастерство то счет бы в первые 15 минут был бы 2 или 3 ноль.

Твои мечты. У нас есть Сафонов
Регистрация: 16.09.2018 [жалоба]
#2  Irbis   (Сегодня, 09:13)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну то что Мусаев не говорит в такой ситуации я верю в чемпионство уже радует
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#1  Сандр   (Сегодня, 09:13)
  • -3
  •  (3)

Краснодар посыпался и его не будет в тройке, в начале матча если бы у бомжей кроме желания было бы повыше мастерство то счет бы в первые 15 минут был бы 2 или 3 ноль.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
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