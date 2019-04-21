Россия РПЛ 2018/19
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09:44
Полузащитник "Сочи" Песегов стал третьим игроком в истории ФНЛ, забившим прямым ударом с углового
Полузащитник "Сочи" Песегов стал третьим игроком в истории ФНЛ, забившим прямым ударом с углового
09:19
Сергей Семак: "Зенит" доверяет Ракицкому, и он оправдывает доверие. В "Шахтере", наверно, было иначе (2)
Сергей Семак: "Зенит" доверяет Ракицкому, и он оправдывает доверие. В "Шахтере", наверно, было иначе (2)
09:03
Мурад Мусаев: трудно бороться за чемпионство, цель "Краснодара" - попасть в Лигу чемпионов (11)
Мурад Мусаев: трудно бороться за чемпионство, цель "Краснодара" - попасть в Лигу чемпионов (11)
08:35
Геннадий Орлов: Семак закрыл рты скептикам. Я хотел видеть в "Зените" именно такую команду (3)
Геннадий Орлов: Семак закрыл рты скептикам. Я хотел видеть в "Зените" именно такую команду (3)
03:10
Валерий Масалитин: к сожалению, у ЦСКА нет лидера, который мог бы повести за собой команду (1)
Валерий Масалитин: к сожалению, у ЦСКА нет лидера, который мог бы повести за собой команду (1)
Вчера, 23:50
Виктор Классон: 5 минут мы не играли в футбол, игрок "Зенита" валял дурака (видео) (17)
Виктор Классон: 5 минут мы не играли в футбол, игрок "Зенита" валял дурака (видео) (17)
Вчера, 23:45
Дзюба: я рад, что испытал эмоции как на Чемпионате мира (видео) (9)
Дзюба: я рад, что испытал эмоции как на Чемпионате мира (видео) (9)
Вчера, 23:03
Алисон Беккер: "Ливерпуль" придётся усиленно работать в обороне, чтобы обыграть "Барсу"
Алисон Беккер: "Ливерпуль" придётся усиленно работать в обороне, чтобы обыграть "Барсу"
Вчера, 22:56
Гол Дзюбы принёс "Зениту" победу над "Краснодаром". Отрыв петербуржцев в таблице достиг 8 очков (147)
Гол Дзюбы принёс "Зениту" победу над "Краснодаром". Отрыв петербуржцев в таблице достиг 8 очков (147)
Вчера, 22:50
Во время матча "Краснодар" - "Зенит" возникла потасовка с участием игроков и тренеров (видео) (5)
Во время матча "Краснодар" - "Зенит" возникла потасовка с участием игроков и тренеров (видео) (5)
Вчера, 22:04
Влашич - настойчив, Кверквелия - неоднозначен, Чалов - молодец, вновь забил. Оценки по итогам дерби (2)
Влашич - настойчив, Кверквелия - неоднозначен, Чалов - молодец, вновь забил. Оценки по итогам дерби (2)
Вчера, 21:56
Чалов: нужно побеждать в оставшихся турах (1)
Чалов: нужно побеждать в оставшихся турах (1)
Вчера, 21:45
Тарасов: я мощно вышел сегодня? Да, многие это отметили (видео) (4)
Тарасов: я мощно вышел сегодня? Да, многие это отметили (видео) (4)
Вчера, 21:43
Нико Ковач: "Вердер" набрал очень хорошую форму. Но и "Бавария" в последних матчах играла хорошо
Нико Ковач: "Вердер" набрал очень хорошую форму. Но и "Бавария" в последних матчах играла хорошо
Вчера, 21:39
"Локомотив" не подпустил ЦСКА. Ни в таблице, ни к воротам (1)
"Локомотив" не подпустил ЦСКА. Ни в таблице, ни к воротам (1)
Вчера, 21:38
Андрье-Пьер Жиньяк собирается стать мексиканцем
Андрье-Пьер Жиньяк собирается стать мексиканцем
Вчера, 21:24
"Свободу Кокоше и Мамаше" - Болельщики "Зенита" поддержали Кокорина и Мамаева (фото) (8)
"Свободу Кокоше и Мамаше" - Болельщики "Зенита" поддержали Кокорина и Мамаева (фото) (8)
Вчера, 21:11
"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью (26)
"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью (26)
Вчера, 18:29
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" (15)
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" (15)
Вчера, 18:23
Александр Головин в заявке "Монако" на матч с "ПСЖ" (8)
Александр Головин в заявке "Монако" на матч с "ПСЖ" (8)
Вчера, 18:08
"Локомотив" - ЦСКА: Ахметов вернулся в стартовый состав (6)
"Локомотив" - ЦСКА: Ахметов вернулся в стартовый состав (6)
Мурад Мусаев: трудно бороться за чемпионство, цель "Краснодара" - попасть в Лигу чемпионов
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал поражение от "Зенита" (2:3) в матче РПЛ.
"Хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас и гнали вперед. Расстроены, что не смогли их порадовать. Игра была открытая, мы играли несколько авантюрно. Но мы довольны, что не отошли от своей привычной схемы. Мы отдали все, что могли. Ни к кому из команды нет претензий.
Проблема со стандартами? Посмотрите, сколько у "Зенита" игроков, которые хорошо играют головой. Любой команде с ними тяжело. Тем более, что наши футболисты не такие высокие. В моменте с голом Дзюба продавил Мартыновича. Дзюба может продавить любого защитника в Европе.
Чемпионство? Трудно бороться. Девять очков отставания, осталось шесть туров. Сейчас наша цель - попасть в Лигу чемпионов. Точно уверен, что поражения на последних минутах не сломают нас", - цитирует Мусаева Sport24.ru.
"Хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас и гнали вперед. Расстроены, что не смогли их порадовать. Игра была открытая, мы играли несколько авантюрно. Но мы довольны, что не отошли от своей привычной схемы. Мы отдали все, что могли. Ни к кому из команды нет претензий.
Проблема со стандартами? Посмотрите, сколько у "Зенита" игроков, которые хорошо играют головой. Любой команде с ними тяжело. Тем более, что наши футболисты не такие высокие. В моменте с голом Дзюба продавил Мартыновича. Дзюба может продавить любого защитника в Европе.
Чемпионство? Трудно бороться. Девять очков отставания, осталось шесть туров. Сейчас наша цель - попасть в Лигу чемпионов. Точно уверен, что поражения на последних минутах не сломают нас", - цитирует Мусаева Sport24.ru.
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