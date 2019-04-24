Россия РПЛ 2018/19
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21:23
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (25)
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (25)
20:55
"Ростов" дома уступил "Локомотиву" (34)
"Ростов" дома уступил "Локомотиву" (34)
20:21
"Спартак" прибыл в Тулу (10)
"Спартак" прибыл в Тулу (10)
17:27
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (11)
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (11)
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Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
Михаил Грушевский: грустно смотреть на положение "Анжи"
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Анжи" (2:0) в 25-м туре Премьер-Лиги.
Махачкалинцы заслуживают особых комплементарных слов за то, что не валяют дурака на поле и в каждом матче пытаются хоть как-то противостоять любому сопернику. Не скажу что сегодняшний матч для ЦСКА был проблемным, но пару раз гости создали неприятности у наших ворот, один раз вообще Игорь Акинфеев выручил... "Анжи" доказывает, что можно играть за свою репутацию, за свою профессию, но, конечно, грустно смотреть на положение этого клуба. Тем не менее, футболисты "Анжи" играют, а не обозначают присутствие, за этим и честь и хвала.
- О ничейном результате в матче "Ахмат" - "Краснодар" (1:1):
Конечно, потеря очков "быками" для нас важный момент. На предстоящий очный матч мы можем выходить с позиции небольшого преимущества, это важный для нас момент. В Краснодаре мы должны, как мне кажется, показать свой уровень и вернуть должок за поражение в Москве в первом круге (1:2). Надеюсь, что следующий тур будет удачным для ЦСКА.
Хотелось, чтобы в параллельной встрече и "Локомотив" потерял очки в Ростове-на-Дону, но команда Юрия Сёмина очень мастеровитая и опытная, которая умеет дожимать и брать своё. Погоня за "железнодорожниками" предстоит крайне сложная и крайне нервозная. Рассчитывать на подарки со стороны "Локомотива" не приходиться, а туром ранее очную встречу мы выиграли не смогли, да и исходя из развития событий в той встрече, хорошо что мы её не проиграли. Так что, погоня за "Локомотивом" будет тяжёлым для нас испытанием, но я буду до последнего надеяться на лучший исход.
- О ближайших матчах ЦСКА ("Краснодар", "Динамо", "Зенит"):
Тяжелейший календарь. Матч с "Динамо" представляется ни чуть не лёгким, чем игры против "Краснодара" и "Зенита". Так уж повелось, "Динамо" очень любит отбирать очки у ЦСКА, это данность, матчи против "бело-голубых" очень тяжело нам даются. Хотелось бы удачно сыграть во всех этих встречах, очки терять нам сегодня нельзя. Будем рассчитывать в том числе и на удачу.